وضع 12 كغ من المتفجرات بسيارة صديقه كمزحة

اعتقلت الشرطة الفنلندية لفترة مؤقتة رجلا يهوى المزاح الثقيل، بعدما زرع في سيارتين مملوكتين لصديقه ما يعادل 12 كغ من المتفجرات، مدافعا عن نفسه بأن الأمر كان مجرد "مزحة".

وذكرت قناة YLE الفنلندية الأربعاء أن الرجل الذي لم تعلن هويته قام بتخزين 12 كيلوغرامًا من الديناميت في سيارتين مملوكتين لصديقه وانتظره ليكتشف ذلك بنفسه.

وكما يمكن أن نتخيل لم يجد صاحب السيارتين الأمر مضحكًا أو طريفا، وسارع لإبلاغ الشرطة التي احتجزت صاحب المزحة الثقيلة لفترة وجيزة.

ودافع الرجل عن نفسه بأن الأمر برمته كان دعابة بين صديقين، ولكن الشرطة التي أطلقت سراحه في النهاية أبقته كمشتبه به، ولاسيما أن مصدر المتفجرات لم يتم الكشف عنه.

وقالت المحطة التلفزيونية أن الرجل صاحب "المزحة" اعترف بوضع المتفجرات في 3 أغسطس في السيارتين لكنه قال إنه لم يكن ينوي تفجيرها.

كما استبعدت الشرطة أي نية إرهابية محتملة، علما أن المشتبه به يواجه ما يصل إلى عامين في السجن.

وقال ناطق باسم الشرطة المحلية أن الرجلين يعرفان بعضهما البعض ويعيشان في قرية صغيرة في الجزء الغربي من فنلندا. لكن المزاح بينهما وصل هذه المرة كما يظهر مرحلة خطيرة استدعت تدخل الشرطة في النهاية.