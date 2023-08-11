دراسة تؤكد الصلة بين الوجبات السريعة والكبد الدهني

أعطت دراسة من Keck Medicine of USC نشرت مؤخرا في مجلة طب الجهاز الهضمي والكبد السريري الناس دافعًا إضافيًا لتقليل استهلاك الوجبات السريعة إذ أكدت أن تناول الوجبات السريعة يرتبط بمرض الكبد الدهني غير الكحولي ، وهي حالة قد تهدد الحياة.

واكتشف الباحثون أن الأشخاص المصابين بالسمنة أو مرض السكري الذين يستهلكون 20٪ أو أكثر من سعراتهم الحرارية اليومية من الوجبات السريعة لديهم مستويات مرتفعة للغاية من الدهون في الكبد مقارنة بأولئك الذين يستهلكون كميات أقل من الوجبات السريعة أو لا يتناولونها على الإطلاق. ويعاني عامة الناس من زيادات معتدلة في دهون الكبد عندما يكون خمس أو أكثر من وجباتهم الغذائية سريعة.

وتكشف النتائج أيضًا أن كمية متواضعة نسبيًا من الوجبات السريعة ، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون ، يمكن أن تؤذي الكبد. وتقول الدكتور آني كارداشيان ، أخصائي أمراض الكبد في Keck Medicine والمؤلف الرئيسي للدراسة "إذا تناول الناس وجبة واحدة في اليوم في مطعم للوجبات السريعة ، فقد يعتقدون أنهم لا يتعرضون للضرر". "ومع ذلك ، إذا كانت تلك الوجبة تعادل خمس السعرات الحرارية اليومية على الأقل ، فإنهم يعرضون أكبادهم للخطر."

و كانت الأبحاث السابقة كشفت عن صلة بين الوجبات السريعة والسمنة ومرض السكري ، ولكن الدراسة الأخيرة تعد واحدة من أولى الدراسات التي توضح التأثير السلبي للوجبات السريعة على صحة الكبد ، وفقًا لكارداشيان.

وحللت كارداشيان وزملاؤها أحدث البيانات من أكبر مسح غذائي سنوي في البلاد وهو المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية 2017-2018 ، لتحديد تأثير استهلاك الوجبات السريعة على تنكس دهني في الكبد.

وقالت الباحثة كارداشيان أن "النتائج التي توصلنا إليها مثيرة للقلق بشكل خاص حيث ارتفع استهلاك الوجبات السريعة في السنوات الخمسين الماضية ، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي". "لقد شهدنا أيضًا زيادة كبيرة في تناول الوجبات السريعة أثناء جائحة COVID-19 ، والذي ربما يكون مرتبطًا بانخفاض تناول الطعام في المطاعم كاملة الخدمات وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي".

وتأمل أن تشجع الدراسة مقدمي الرعاية الصحية على تقديم المزيد من التثقيف الغذائي للمرضى ، وخاصة أولئك الذين يعانون من السمنة أو السكري والذين هم أكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهني من الوجبات السريعة. وتعتبر الطريقة الوحيدة حاليًا لعلاج التنكس الدهني في الكبد هي اتباع نظام غذائي مُحسَّن.