جاكرتا أكثر مدن العالم تلوّثاً لهذا الأسبوع

شكلت العاصمة الإندونيسية جاكرتا أكثر مدن العالم تلوثاً خلال أربعة أيام هذا الأسبوع، بحسب منظمة جودة الهواء (آي-كيو-اير)، في حين فشلت السلطات في مواجهة تزايد الضباب الدخاني السام.

ويتسبب تلوث الهواء في تسجيل سبعة ملايين وفاة مبكرة سنوياً في العالم، فيما تعتبره الأمم المتحدة أكبر خطر بيئي على الصحة.

وتشكل جاكرتا والمناطق المحيطة بها، مدينة ضخمة تضم نحو ثلاثين مليون شخص، وتفوّقت على المدن الأخرى شديدة التلوث ومن بينها الرياض والدوحة ولاهور خلال الأسبوع، لتسجيلها كمية كبيرة من الجسيمات الدقيقة المعروفة بـ«بي أم 2.5» (PM2.5) في هوائها.

وتصدّرت العاصمة الإندونيسية القائمة التي تصدرها منظمة جودة الهواء السويسرية (آي-كيو-اير) التي تتتبّع التلوث في المدن الكبرى فقط، بحسب بيانات الشركة.

وتسجل جاكرتا باستمرار مستويات «غير صحية» من جسيمات «بي أم 2.5» التي تخترق المجاري التنفسية، وتتسبب في مشكلات في الجهاز التنفسي. وتتخطى الأرقام التي تسجلها العاصمة ما توصي به منظمة الصحة العالمية بكثير. وأشار الرئيس جوكو ويدودو، في تصريح صحافي، الإثنين، إلى أنه يعتزم معالجة مستويات التلوث من خلال خفض «العبء على جاكرتا»، مع استعداد البلاد لنقل عاصمتها إلى نوسانتارا في جزيرة بورنيو العام المقبل. ولفت إلى ضرورة إنهاء العمل على شبكة قطارات مترو مخطط لها عبر جاكرتا للحد من التلوث.