%99 من الكوريين لديهم أجسام مضادة لـ «كورونا»

أظهرت نتائج مسح أجراه معهد أبحاث الصحة الوطنية التابعة للوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه بلغت نسبة الكوريين الذين لديهم أجسام مضادة لكورونا من خلال العدوى الطبيعية واللقاحات 99.2%.

وأشار التقرير الذي أوردته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس، إلى أن نسبة الكوريين الذين صار لديهم أجسام مضادة لـ«كورونا» من خلال العدوى الطبيعية بلغت 78.6%، وهو ما يعنى أن ثمانية من أصل 10 كوريين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.

وأجري البحث خلال الفترة من يوم 27 من مارس حتى 25 من أبريل الماضيين وشمل 9798 كورياً.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن قوة المناعة تنخفض مع مرور الوقت، وأن خطر إعادة العدوى يظل قائماً.