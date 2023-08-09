واحة الكرامة.. تحفة معمارية تعتز بأبطال الوطن

افتتحت واحة الكرامة رسمياً في 30 نوفمبر 2016 صرحاً وطنياً يجسد أسمى معاني الفخر والاعتزاز بالبطولات المشرفة لشهداء الوطن.

تبلغ مساحة واحة الكرامة 46 ألف متر مربع، وتشمل في أرجائها محطات داخلية وخارجية ممتدة على طول الواحة. وتضم على امتدادها مركز الزوار، وميدان الفخر، ونصب الشهيد، وجناح الشرف، ومرافق مصاحبة أخرى.

ويعتبر ميدان الفخر المحطة الثانية في واحة الكرامة، ويحتل المساحة الأكبر التي تبلغ نحو 4000 متر مربع، وتحيط به من الأطراف كافة مدرجات تتسع لـ1200 شخص، وتم استخدام الحجر الجيري الرملي في تغطية أرضية الميدان والمدرجات.

كما يتميز الميدان بوجود مساحة مائية انعكاسية تقع في المنتصف، تتخذ شكلاً دائرياً، يصل عمقها إلى مليمترين، ويوجد أيضاً شلال مائي جانبي يقع قبالة الشارع العام، يضفي جمالية ورونقاً لميدان الفخر، ويضفي عليه جواً من الهدوء والسلام.

ويشكل النصب الجزء الأهم في واحة الكرامة، حيث يعتبر ثالث محطة من المحطات الخارجية للواحة، حيث يتكون النصب من 31 لوحاً من الألواح المكسوة بالألمنيوم، يستند كل منها إلى الآخر في دلالة تصويرية وفعلية ترمز إلى أسمى معاني الوحدة والتلاحم والتكاتف بين القيادة والشعب. كما تتميز تلك الألواح بمنقوشات ومقتطفات شعرية وأقوال حكيمة لقادة دولة الإمارات.