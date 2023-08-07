ايلون ماسك: "وجع في ظهري" قد يؤجل النزال مع زوكربيرغ

أثار ملياردير قطاع التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك الانطباع بأن خطط خوضه نزالاً داخل قفص مع مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرغ قد يتحدد هذا الأسبوع.

وكتب ماسك على منصة تويتر، التي غير اسمها إلى منصة "إكس"، اليوم الاثنين أن من المنتظر أن يتم تحديد موعد النزال المرتقب ربما هذا الأسبوع، بعد أن يزور المستشفى لإجراء المعاينات اللازمة لظهره.

وقال صباح اليوم: "التاريخ الدقيق لا يزال متغيرا باستمرار"، وأضاف "سوف أحصل على صورة الرنين المغناطيسي لرقبتي وأعلى ظهري غداً (الثلاثاء)"

وأكد ماسك في منشوره "قد يتطلب الأمر جراحة قبل أن يحدث القتال"، متابعاً "سوف نعرف هذا الأسبوع".

يذكر أن ماسك كان أصيب قبل سنوات خلال لعبة مصارعة يابانية (سومو)، ويعاني من وقتها بآلام مزمنة في الظهر .

وكانت الأنباء حول النزال عادت إلى دائرة الاهتمام بعد إعلان ماسك، أمس الأحد، أنه سوف يتم بثه مباشرة على منصة "إكس"، على أن يتم التبرع بالإيرادات لأفراد سابقين من الجيش الأمريكي.

ورد زوكربيرغ عليه عبر منصة "ثريدز" بالتأكيد على استعداده اليوم قبل غد للنزال، مشدداً على أنه اقترح أن يكون النزال يوم السبت 26 أغسطس عندما اقترح ماسك الأمر لأول مرة، لافتاً إلى أن ماسك لم يؤكد الأمر، وزوكربرغ لم يعد متحمساً جداً لهذا النزال.

يذكر أن زوكربيرغ (39 عاماً) يتدرب مع مدربين على الرياضات القتالية ويبدو أكثر لياقة من ماسك 52 عاماً، وكتب الأخير أنه يقوم حالياً برفع أثقال خلال العمل لأنه لا يجد وقتاً للتدريب.

وظهر احتمال وقوع النزال لأول مرة في يونيو الماضي عندما تحدى ماسك زوكربيرغ وقبل الأخير التحدي.. وفي أعقاب الضجة التي أثيرت في البداية سادت فترة صمت لدرجة جعلت الكثيرين يتشككون في أن المليارديرين سيلتقيان في الحلبة، غير أن صحيفة ذكرت حالياً أن النزال يجري الإعداد له فعلياً.

وكان زوكربيرغ كتب قبل أيام قليلة في خدمة "ثريدز" المملوكة لمجموعة ميتا والتي تعد بديلاً لخدمة إكس أن لديه في حديقته حالياً هيكل حلبة مثمن الأضلاع، حيث يتم خوض المعارك من مختلف فنون القتال المختلطة في قفص ثماني الأضلاع.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أحد أسباب هذا التوتر هو تدمير أول قمر اصطناعي لشركة فيسبوك في عام 2016 بسبب انفجار صاروخ من إنتاج شركة "سبيس إكس" التي يملكها ماسك، الأمر الذي جعل مجموعة فيسبوك تتخلى عن خطط إطلاق قمر اصطناعي بعد هذه الواقعة.

وفي أعقاب هذه الواقعة، انتهز ماسك العديد من الفرص لإثارة غضب زوكربيرغ، منها على سبيل المثال عندما ادعى أن فهم زوكربيرغ عن الذكاء الاصطناعي محدود.

ورداً على سؤال عن الغرض من النزال بوجه عام، كتب ماسك ليلة السبت/الأحد الماضية أنه "شكل متحضر للحرب. فالرجال يحبون الحرب"، فيما كان زوكربيرغ ذكر على "ثريدز" قبل بضعة أسابيع أنه يحب فنون الدفاع عن النفس، مشيراً إلى أن هذه الفنون "تتسم بالأصالة" وتتيح له التعبير عن ذاته المحبة للتنافس.

