مصر: مُقرئو قرآن في العزاءات يتلقون "النقطة" كما يحدث في الأفراح

وصف الشيخ الأزهري سعد الفقي، ما حدث أثناء تلاوة عزاء للشيخ الراحل، محمود القزاز، بأنها "مسخرة" مستهجنا: "أحد المهرجين الفاشلين قدم له نقطة كما في الأفراح المبلغ كام الله أعلم؟؟".

ويأتي ذلك بعد حادثه "المطواة" الشهيرة التي أشهرها أحدهم في وجه أحد القراء ليواصل التلاوة تحت التهديد، وبعد واقعة قارىء آخر قاطعه أحد الجالسين ليقول له "إنت تساوي 50 ألف".

واستنكر الفقي تصرفات "المهرجين" كما وصفها معلقا: "ألم يحن الوقت لضبط إيقاع التلاوات والمحافظة على قدسيه القرآن الكريم؟!".

وقال لموقع "روسيا اليوم" "هؤلاء القرّاء الذين يتقاضون عشرات الآلاف من الجنيهات، واللّهم لا حسد، هل يدفعون للدولة المنهكة ما عليهم من حقوق؟ وهل يدفعون زكاة أموالهم التي فرضها الله، وهي حق مكتسب للفقراء والمساكين؟!".

وأضاف الفقي: "هل يجد ملف قراء القرآن الكريم حكيما لفتحه في غرفتي مجلس النواب والشيوخ؟ ودار الإفتاء المصرية، ما هو رأيها فيما يحدث في عالم العزاءات؟ وهل صحيح أنها عند رأيها في أن ما يتقاضاه القارئ نظير حبسه لمدة من الوقت، وليس نظيرا لتلاوته كتاب الله الكريم؟ أنا شخصيا في حيرة من هذا الأمر".

وقال: "أضرب أخماسا في أسداس من تصرفات حمقاء للمهرجين في العزاءات والاحتفالات، وإلى متى يستمر ذلك؟ والمؤسف أن بعض القراء يتباهون ويتفاخرون بذلك".