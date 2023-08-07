«سد الرفيصة».. سياحة بين المياه والجبال

تعد استراحة سد الرفيصة في خورفكان، وجهة سياحية مفضلة ومقصداً جاذباً بفضل موقعها بين جبال شاهقة، حيث تستقطب الزوار والسياح وتقدم لضيوفها كثيراً من الخدمات والرياضات والمرافق الترفيهية للكبار والصغار.

ويعد سد الرفيصة من أحدث الوجهات السياحية والترفيهية بامتياز في مدينة خورفكان التي احتلت مكانة مرموقة بين الوجهات السياحية في الإمارات، بفضل مواردها ومشروعاتها السياحية المتميزة على مستوى الدولة، كما يعد السد وجهة سياحية مهمة للزوار والسياح.