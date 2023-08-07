في اليابان.. مُسنّون في الـ 80 من العمر يتحدّون موجة الحر بالرياضة

رغم أشعة الشمس الحارقة في طوكيو، تمارس كاتسوكو موريتا البالغة 81 عاماً رياضتها المفضلة «كرة البوابة»، وهي لعبة جماعية مستوحاة من الكروكيت وتحظى بشعبية كبيرة بين المسنين اليابانيين، حتى في عز الصيف.

تقول موريتا خلال حصة تدريبية فيما تبلغ الحرارة 35 درجة مئوية «بعض الأصدقاء من جيلي يقولون لي إنني مجنونة للخروج وممارسة لعبة كرة البوابة في هذا الحر». وسجّلت اليابان هذا الصيف درجات حرارة قريبة من الدرجات القياسية التاريخية. وأصدرت السلطات بشكل متكرر تحذيرات بشأن خطر الإصابة بضربة شمس ونصحت السكان، لاسيما كبار السن، بتجنب الخروج أثناء النهار.

وتضم اليابان أكبر عدد من السكان المسنين في العالم بعد موناكو حيث 30% من سكانها تبلغ أعمارهم 65 عاماً وما فوق.

لكن موريتا ورفاقها في اللعب يتخذون احتياطاتهم، يلعبون في الصباح فقط ويرتدون ملابس واقية من الشمس ويشربون السوائل باستمرار.

حتى أن بعض اللاعبين يضعون أكياساً من الثلج تحت قبعاتهم أو حول أعناقهم، وبعضهم يرتدي سترة تحتوي على مراوح صغيرة.

ويقول ماكوتو كابي، وهو لاعب «كرة البوابة» يبلغ 78 عاماً، «الحرارة هذا العام جنونية، لكن لو بقيت محبوساً في غرفة مكيفة أشاهد التلفزيون طوال اليوم، سأصاب بالخرف».

وظهرت لعبة «كرة البوابة» في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ويبلغ عمر حوالى 90% من اللاعبين 70 عاماً وما فوق.

وبعد التمرين، يتناول اللاعبون البوظة في ظلال أشجار قريبة ويدردشون ويمزحون.