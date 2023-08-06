فيينا مدينة العجائب والصيف الساحر

تعتبر فيينا مدينة العجائب الثقافية، فهي غنية بالتراث الثقافي، وتتمتع بالعديد من المقاهي والمطاعم الرائعة والأنشطة الممتعة في الهواء الطلق، إذ تزخر فيينا بالحياة خلال فصل الصيف، ما يجعله الوقت المثالي لاكتشاف سحر هذه المدينة الأوروبية المتنوعة ثقافياً، والتي يمكن الوصول إليها عبر مسافة قصيرة جداً بالطائرة من دبي، وعلى بعد ست ساعات فقط، كما يسهل الوصول إليها كذلك من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها وجهة مثالية للهروب من درجات الحرارة المرتفعة، وقضاء عطلة صيفية رائعة.

العشاء في المتحف

تجتمع ثروات فيينا الثقافية مع تنوع المأكولات الشهية في متحف تاريخ الفنون في فيينا (Kunsthistorisches Museum) كل يوم خميس لتقديم تجربة عشاء مميزة، حيث يتم تقديم قائمة مكونة من خمسة أطباق متنوعة في القاعة ذات القبة الكبرى، وتتبعها جولة في المتحف، ويُمكن للضيوف حجز طاولة بين الساعة السادسة والـ10 مساءً خلال أيام الخميس، أما خلال أيام الأسبوع فيمكنهم الاستمتاع بمزيج متنوع من الثقافة والطعام في المقاهي والمطاعم الأنيقة في متحف التاريخ الطبيعي (Naturhistorisches Museum)، ومتحف تاريخ الفنون (Kunsthistorisches Museum) في فيينا.

إطلالات بانورامية خلابة

استمتع بإطلالات مثالية أثناء تناول الوجبات الشهية في أفضل المطاعم في فيينا. احجز مثلاً طاولة في الطابق السادس من فندق دو أند كو (Do & Co) أو الجلوس على طاولة بجانب النافذة في مطعم اونيكس (ONYX)، حيث تقدم ألوان الأرضية المميزة والبرج المرتفع لكاتدرائية سانت ستيفن خلفية رائعة لعشائك الآسيوي المعاصر.

أما إذا كان الزوار يرغبون في الاستمتاع بجميع المعالم السياحية الرئيسة في المدينة، فعليهم زيارة عجلة فيريس العملاقة (Giant Ferris Wheel)، وكنيسة القديس تشارلز (Karlskirche)، ثم الانتقال إلى داس لوفت (DAS Loft)، والذي هو مطعم وصالة في الطابق الـ18 من فندق سو/ فيينا (SO/ Vienna)، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمأكولات ومشروبات فيينا الكلاسيكية المستوحاة من جميع أنحاء العالم برفقة مناظر فيينا الطبيعية الخلابة التي ستأسرهم بجمالها. استمتعوا بأفضل الأماكن والمأكولات الراقية في فيينا، واستكشفوا جمالها الفريد.

أشهر المعالم السياحية

يمكن للضيوف الاستمتاع بمطعم روف توب (Rooftop) الملون فقط خلال فصل الصيف، حيث يقع في الطابق التاسع من فندق لاميه (Lamée)، ويعتبر مكاناً مثالياً لمشاهدة غروب الشمس الساحر، ويتميز بإطلالات رائعة على الكاتدرائية والشوارع التاريخية في فيينا. كما يحظى مطعم أتموسفير روف توب (Atmosphere Rooftop) في فندق ريتز كارلتون (The Ritz Carlton) بموقع استثنائي، ما يمنح الزوار مناظر ساحرة لمدينة فيينا من كل زاوية.

الدراجات في حديقة براتر

استكشفوا طقس الصيف المثالي في مدينة فيينا بزيارة الحديقة الشهيرة براتر، حيث تُعتبر هذه الحديقة نقطة الانطلاق المثالية للاستمتاع بأشعة الشمس، والتجول بركوب الدراجات في المدينة، إذ يمكن للضيوف استئجار دراجة لاستكشاف المعالم السياحية، والتجول عبر المسارات المظللة والخالية من السيارات، إذ يمكنهم بدء جولتهم من براترستيرن (Praterstern)، والانطلاق بركوب الدراجة على طول مسار بطول أربعة كيلومترات، حتى وصولهم إلى لوستهاوس (Lusthaus) خلال الرحلة، حيث سيكتشف الزوار مجموعة متنوعة من الأماكن التي يمكنهم التوقف فيها واستكشافها، إضافة إلى الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

كذلك يُتاح للضيوف استكشاف الممرات المائية والمحميات الطبيعية، وزيارة ملعب جيسويتينويس (Jesuitenwiese)، واستاد إرنست هابل (Ernst Happl Stadium)، وهو أكبر ملعب في النمسا، كما يمكنهم الاستمتاع أيضاً بجمالية جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال المذهلة من الناحية المعمارية، فضلاً عن السباحة في حمام سباحة ستاديونباد (Stadionbad) الذي يُعتبر ملاذاً مثالياً للاسترخاء خلال الأيام الحارة.

في الهواء الطلق

تعدُ تجربة مدينة ملاهي ورستيلبراتير (Wurstelprater) وجهة فريدة بحد ذاتها، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأكثر من 250 جناحاً ومعلماً سياحياً، وتتنوع المعالم من العجلة الشهيرة فيريس العملاقة (Giant Ferris Wheel)، التي يبلغ ارتفاعها 65 متراً، والتي تعود إلى أساليب المرح التقليدية، إلى الألعاب الحديثة، مثل إجكشن سيت (Ejection Seat) الذي يدفعك إلى ارتفاعات مذهلة تصل إلى 90 متراً. وتُضفي الأحداث المليئة بالمرح بريقاً خاصاً على المكان، حيث تشمل أيام الأحد العائلية وألعاب العطلات ومعارض براتر طوال الموسم، كما تقدم جولات براتر أدفينشر (Prater Adventure Tours) تجربة خاصة، تكشف عن الكواليس والتفاصيل الخفية للمدينة، أما إذا كان الزوار يبحثون عن تجربة مطاعم مميزة، فلديهم الخيار من بين أكثر من 60 مقهى ومطعماً وأكشاك الآيس كريم والوجبات الخفيفة المنتشرة في أرجاء المنتزه، لتجربة الأطباق الشهية أثناء استكشاف المتعة والترفيه في ورستيلبراتير.

فنادق جذابة للإقامة

تضم العاصمة النمساوية فنادق مميزة عدة، من أبرزها فندق ألماناك باليه فيينا (Almanac Palais Vienna) ذو الخمسة نجوم المدهش، الذي يتميز بتصميمه الأنيق والمذهل في قلب العاصمة، ويقع الفندق مقابل الجانب الخصب لمدينة ستاد بارك (Stadtpark)، ويحتوي على 31 غرفة فسيحة و80 جناحاً جميلاً، ويتوسط اثنين من المباني التاريخية الرائعة في فيينا، ما يمنحه سحراً تاريخياً لا يقاوم، إضافة إلى لمسة من الرفاهية الفاخرة. كما يُقدم مطعم دونرسماركت (Donnersmarkt) داخل الفندق تجربة تناول طعام مميزة من مطبخ جبال الألب النمساوية، مع قائمة نباتية مستوحاة من الأسواق الأسبوعية التقليدية في فيينا. ولتكتمل تجربة الاستجمام والاسترخاء، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة لا تُنسى في سبا ألماناك الهادئ، الذي يُعد الملاذ المثالي للاسترخاء، بعد قضاء يوم مليء بالتجوال في شوارع فيينا النابضة بالحياة وزيارة المتاحف الرائعة. باختصار، يعتبر فندق ألماناك باليه فيينا وجهة متميزة تجمع بين الفخامة والأناقة والتاريخ العريق في أجواء تجاوزت جمال فيينا الفني الرائع.

أما فندق ذا ليو جراند (The Leo Grand) فيقع على مقربة من كاتدرائية القديس ستيفن، وهو مثال رائع على الأناقة الباروكية، ويتميز بـ76 غرفة وجناحاً أنيقاً، ويقع في مبنى مدرج ضمن قائمة التراث الثقافي.

بطاقة مدينة فيينا

ليستمتع الزوار بكل ما تقدمه المدينة النابضة بالحياة، يُنصَح بشراء بطاقة مدينة فيينا، التي تُعَدُّ مفتاحاً لاستخدام مرافق النقل العام في المدينة، وتتوافر هذه البطاقات بخيارات مدة صلاحية تصل إلى 24 أو 48 أو 72 ساعة. وبفضل هذه البطاقة، سيحصل الزوار على خصومات رائعة تصل إلى 50% على أكثر من 310 من معالم الجذب السياحي في فيينا، يشمل ذلك الجولات المصحوبة بمرشدين السياحة، وتذاكر المعارض والحفلات الموسيقية، والفعاليات المتنوعة، والمزيد.

وتبدأ أسعار البطاقة من 17 يورو لمدة صلاحية تصل إلى 24 ساعة، ومن اللافت أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً يمكنهم السفر مجاناً عند دفع البطاقة باستخدام بطاقة ائتمانية افتراضية (VCC). وباقتناء بطاقة مدينة فيينا، ستتاح للضيوف فرصة استكشاف كل زاوية من زوايا المدينة، والتمتع بتجربة لا تُنسى بأسعار مخفضة، وسهولة الوصول إلى وسائل النقل العام الممتازة في فيينا.

أعلى جودة حياة

تستمر فيينا في التصدر كمدينة ذات أعلى جودة حياة، للعام العاشر على التوالي، وفقاً لدراسة ميرسر، حيث توفر المدينة الأمن والأمان لسكانها والمغتربين والزوار، إضافة إلى وجود نظام مواصلات عامة متطور ومتناسق، ومجموعة واسعة من المؤسسات الثقافية والفنية. إضافة إلى ذلك، تتميز فيينا بنسبة 53% من مساحتها الرائعة المخصصة كمساحات خضراء عامة، ما يوفر بيئة مليئة بالطبيعة والهواء النقي للسكان والزوار.

• حديقة براتر نقطة الانطلاق المثالية للاستمتاع بأشعة الشمس والتجول بركوب الدراجات في المدينة.

• عجلة فيريس العملاقة يبلغ ارتفاعها 65 متراً وإجكشن سيت تدفعك إلى ارتفاعات مذهلة تصل إلى 90 متراً.

• تجتمع ثروات فيينا الثقافية مع تنوع المأكولات الشهية في متحف تاريخ الفنون في فيينا.