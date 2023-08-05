«اللوفر أبوظبي» يعلن أسماء لجنة تحكيم «فن الحين»

«أعلن متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات ريتشارد ميل، أسماء أعضاء لجنة التحكيم المشرفة على النسخة الثالثة من معرض الفن المعاصر المُقام في المتحف باسم «فن الحين 2023» وجائزة ريتشارد ميل للفنون. ويأتي ذلك في إطار ما يقدمه المتحف من دعم متواصل للمواهب الفنية الناشئة والبيئة الثقافية في المنطقة، من خلال توفير منصة تمكّن فناني المنطقة من عرض مواهبهم وقدراتهم.

وتضم لجنة التحكيم أسماء ينتمون إلى مجالات فنية متنوعة، تشمل الهندسة المعمارية، والأوساط الأكاديمية، إضافة إلى مجال أمانة المتاحف.

وتضم اللجنة المشرفة على النسخة الثالثة من المعرض: الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نھیان، مستشار في وزارة الخارجية، ورئيس منصة «أ.ع.م اللامحدودة» وأحد كبار جامعي الأعمال الفنية، والدكتورة ثريا نجيم، مديرة قسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر في فرنسا، ومايا الخليل، قيّمة فنية مستقلة، ومستشارة في مجال الفنون، وكلير ليلي مديرة حديقة يوركشاير للمنحوتات، والدكتور غيليم أندريه، القائم بأعمال مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي، ومحمد كاظم، الفنان الإماراتي الشهير الذي اختير من قبل ليكون ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة معرض «فن الحين» في نسخته المقامة عام 2021.

ومن المقرر أن يقام معرض «فن الحين 2023» تحت قبة المتحف ذات التصميم الفريد، وللمرة الأولى سيقام المعرض في الهواء الطلق تحت قبة المتحف، ما يمنح الفنانين الفرصة لعرض أعمالهم في أجواء استثنائية، وسيفتح المعرض أبوابه للجمهور في نوفمبر المقبل.