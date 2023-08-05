مكتبة محمد بن راشد: أغسطس حافل بالفعاليات

تنظم مكتبة محمد بن راشد سلسلة مميزة من الأنشطة الثقافية والترفيهية المجانية ضمن برنامجها الصيفي لشهر أغسطس، حيث تقدم مجموعة من الورش التدريبية والفعاليات المتنوعة التي تلقى اهتمام مختلف أفراد المجتمع.

وتبدأ مكتبة محمد بن راشد أولى الفعاليات بورشة تعليم الكتابة الإبداعية، لتعريف اليافعين بكيفية تحويل أفكارهم المبتكرة إلى قصة، كما تنظم الورشة الثالثة من ورش تعليم أساسيات الخط العربي للمبتدئين، التي تسهم في تعريف المشاركين بهذا الفن التقليدي الجميل، وتطوير قدراتهم في الكتابة، بالتنسيق مع متحف الشارقة للخط، والخطاط علي الحمادي.

وتقدم المكتبة خلال أغسطس الجاري ورشة عمل متخصصة في تعليم أساسيات كتابة السيناريو باللغة العربية مع الروائي ممدوح حمادة، كاتب ومؤلف عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة، حيث تمتد على مدار يومين من التدريب المكثف بواقع أربع ساعات لكل يوم، وتعد هذه الورشة فرصة للمشاركين لاكتشاف مواهبهم وتطوير مهارات الكتابة والتأليف لديهم.

كما تعقد ورش تعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ضمن سلسلة ورش تمتد خلال إجازة الصيف من منتصف يونيو حتى نهاية أغسطس، بالتنسيق مع مركز اللغة العربية في دبي، حيث تهدف إلى تعزيز مهارات اللغة العربية لدى المشاركين، وتحسين مستواهم في القراءة والكتابة.

وتواصل المكتبة برنامجها المميز من خلال تنظيم ورشة فن التصوير بالهاتف والمونتاج الاحترافي، لصناعة محتوى مبتكر لمنصات التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمشاركين تعلم تقنيات التصوير، وتحرير الفيديو وصقل مهاراتهم بغرض صناعة محتوى جذاب.

كما تنظم ورشة تثقيفية للأطفال تتمحور حول تعزيز الثقافة المالية لديهم، وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم من الاحتيال والنصب، سواء في العالم الافتراضي أو الواقعي.

وضمن برنامج ورش الاستدامة في «صيف الثقافة»، تستضيف المكتبة ورشة مميزة لتوعية الصغار بأهمية الاستدامة وتعريفهم بتحديات التغير المناخي.

وتنظم المكتبة ورشاً تعليمية مبتكرة ضمن برنامج ورش تبسيط العلوم، لتوعية الصغار بخطورة الانبعاثات الكربونية، وأهمية الحفاظ على موارد الطاقة الطبيعية بأسلوب تفاعلي ممتع، ما يساعد الأطفال على فهم المفاهيم العلمية بطريقة مبسطة ومحببة لديهم.

وضمن برنامج فعاليات الأطفال والشباب، بمناسبة قرب العودة إلى المدارس، تنظم مكتبة محمد بن راشد، سلسلة من الورش والمحاضرات من ضمنها ورشة فن الطهي، وحوار مفتوح مع المشاركين بعنوان «الصحة النفسية.. كيف استعد للمدرسة؟»، وورشة بعنوان «لن أتنمر»، بالتعاون مع الكاتبة والمدربة فاطمة العامري.

وضمن فعاليات قهوة وكتاب، تعقد المكتبة جلسة لمناقشة كتاب «مدرسة الحياة» الذي يعرض الدروس التي يتعلمها الإنسان من تجربة الحياة وليس من المدرسة، منها الدروس النفسية والفلسفية والعملية.

كما تستضيف المكتبة، احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، سلسلة من الفعاليات المميزة تشمل ساعة غناء أوبرالي مع الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي، إضافة إلى ورشة عمل «الكتابة للمرأة» مع إيمان اليوسف، تقام على مدار ثلاثة أيام.