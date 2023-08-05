الشوكولاتة الداكنة.. مذاق سلس وقيمة غذائية   

تعتبر الشوكولاتة وجبة خفيفة لذيذة يحبها الجميع تقريباً، ويأسر قوامها اللطيف والغني بالنكهات الحواس، ورغم ذلك فإن تناول الشوكولاتة بكميات كبيرة يمكن أن يسبب آثاراً صحية سلبية، لكن هذا لا يعني التوقف عن تناولها، وإنما الاكتفاء بكميات معتدلة للاستمتاع بمذاقها الشهي وفوائدها الصحية.

وتم إثبات القيمة الغذائية الكبيرة والفوائد الصحية المحتملة للشوكولاتة الداكنة من خلال عدد من الدراسات القائمة على الأبحاث، فمن أجل مصلحة الجسم والعقل، يجب رؤية جميع الأطعمة في ضوء إيجابي، ومع ذلك فإن بناء أو تعزيز علاقة جيدة مع الشوكولاتة الداكنة على وجه الخصوص قد يحسن الصحة العامة بشكل كبير، فمضادات الأكسدة وفيرة في الشوكولاته الداكنة، وأحد أكثر مركبات الفلافونول فائدة هو إبيكاتشين. المواد الكيميائية التي تسمى الفلافونول، المشتقة من النباتات تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا من الأكسدة. وتقدم شركة بتيل فوائد الشوكولاتة الداكنة باعتدال كما يلي:

تحسين القدرات الإدراكية: تحتوي مستخلصات الشوكولاتة الداكنة والكاكاو على نسبة عالية من مركبات الفلافونوئيد، التي تعمل على تحسين القدرات الإدراكية وتقليل خطر فقدان الذاكرة لدى كبار السن، فضلاً عن فوائدها كمضاد التهاب وعلاج إصابات الدماغ.

تعزيز صحة القلب: يساعد تناول كميات قليلة من الشوكولاتة أسبوعياً في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية، وذلك بفضل دور مركبات الفلافونوئيد ومضادات الأكسدة في الحفاظ على مرونة الأوردة والشرايين، ما يقلل خطر الإصابة بالتجلطات ويحسن الدورة الدموية في القلب.

التخلص من التوتر: يسهم تناول الشوكولاتة في تقليل مستويات هرمون الكورتيزول الذي يسبب التوتر، والذي يشكل بدوره عاملاً أساسياً للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. مضاد اكتئاب: كما تحتوي الشوكولاتة على الفينيثيلامين الذي يحفز الدماغ على إنتاج الإندورفين الذي يساعد في تحسين الصحة العقلية ويعمل كمضاد اكتئاب.

ونذكركم بأهمية تناول الشوكولاتة بكميات معتدلة تتيح لنا الاستفادة من فوائدها الصحية الكبيرة ومذاقها اللذيذ.