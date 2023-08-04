تفاصيل مروعة عن مقتل الطفل العراقي ولاء.. تكشفها اعترافات زوجة الأب (فيديو)

نشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد أمس الخميس، تفاصيل جديدة عن جريمة مروعة هزت العاصمة العراقية قبل أسابيع وأدت إلى مقتل طفل يدعى موسى ولاء عمره 7 سنوات بعد تعذيبه على يد زوجة والده. وكانت "الإمارات اليوم" قد نشرت تفاصيل الحادثة في وقتها.

وكشفت المديرية عن شريط فيديو لاعترافات زوجة الأب القاتلة، التي تقول فيها إنها عذبت الطفل إلى أن فارق الحياة، في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في بغداد.

وقالت: "ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها، وكان يناديني ماما. ودفعته بالقوة وسقط على نافذة زجاج، فتكسرت من قوة الضربة".

كما روى أحمد، شقيق الضحية، تفاصيل دقيقة مرعبة كان شاهدا عليها، مؤكدا أن زوجة الأب وضعت الملح في عيني أخيه، ووضعت يديه على الفرن، كما كانت تضربه دائما بالسكين على رأسه وجسده، مشيرا إلى أنه عندما مات قالت "إنه يمثل".