شاب بلجيكي يقتل والدته ويضع ذراعيها وساقيها في ثلاجته

اعترف رجل بلجيكي في منتصف الثلاثينات، بقتل والدته ووضع أجزاء من جسدها في ثلاجة، ثم ألقاها في قناة مائية شرق بلجيكا، وفق ما أعلنت النيابة العامة البلجيكية.

وفي تفاصيل الحادثة، كما نقلتها وسائل إعلام، أنه عثر على ذراعي وساقي سيدة تعوم في قناة على أطراف مدينة لييج، الثلاثاء، واستدل المحققون على بقية جسد المرأة في حاوية قمامة ألقيت في نهر قريب، وأمر قاضي التحقيق بتوجيه اتهام بالقتل للابن واحتجازه.

وأشارت عناصر التحقيق الأولي نقلا عن وسائل إعلام، إلى أن الأم وابنها كانا يتشاجران باستمرار بعد عودته للعيش معها عقب جائحة كوفيد.

وأوقف الشاب في ثالث أيام الجريمة في فندق قريب من مطار بروكسل، حيث كان يستعد للسفر إلى كوريا الجنوبية، بحسب الناطقة كاترين كولينيون.