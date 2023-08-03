منة شلبي بعد وفاة ابن حسن يوسف: "بالبلدي كده اللي عنده كلمه طيبة يقولها"

وجَّهت الفنانة المصرية منة شلبي رسالة شديدة اللهجة للشامتين في وفاة نجل الفنان المصري حسن يوسف وشمس البارودي، والذين أشاروا إلى أن غرق عبدالله يوسف هو انتقام إلهي من والده.

وشاركت شلبي تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، وكتبت فيها: "أرجو أن لا نشمت في مصيبة أحد لأنها كلها ابتلاء وأقدار من الله".

وأضافت معزية عائلة الفقيد: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. أتوجه بكامل الحزن والأسي للفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي والاسرة الكريمة بخالص التعازي،، ووهبهم الله الصبر والسلوان وأعانهم الله على مصابهم.. اللهم احتسبه عندك شهيدًا في الجنه إن شاء الله ..أرجو قراءه الفاتحه".

وأوضحت أن كلام المرء يعكس ما في داخله، مختتمةً تغريدتها: "وبالبلدي كده اللي عنده كلمه طيبه يقولها واللي عنده كلمه خبيثه فهي تدل علي قلبه و فكره فقط ".

وشيعت جنازة الفقيد يوم أمس الإثنين، وكان من بين النجوم المشاركين في التشييع ميرفت أمين، ومحمد فؤاد، وياسمين الخيام، وأيمن عزب، وعفاف شعيب، ونهال عنبر، ولقاء سويدان، ومجدي كامل، ولبلبة، ومها أحمد، وأشرف زكي، وغيرهم.

وقال الفنان حسن يوسف أثناء وجوده بالمسجد، لتشييع جثمان نجله: "عبدالله كان بيعمل سباقات في النيل، كان بيعوم في النيل، أهو غرق في مترين"، وحاول المشيعون تهدئة الفنان المصري ومواساته في أزمته، لكن الحزن سيطر عليه وانهار.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن عبدالله، 35 عامًا، كان يسبح في شاطئ بإحدى القرى السياحية ثم اختفى تحت الماء، إلى أن انتشِل فاقدًا للوعي، ووصل المستشفى وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وفقًا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته.