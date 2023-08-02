تسلق وطيران للأطفال المغامرين

أعلن كلايم أبوظبي عودة «نادي الطيران للصغار» ليقدم للأطفال مرة أخرى، فرصة رائعة لتعلم مهارات الطيران وقضاء أوقات صيفية مميزة، وسيتمكن الصغار حتى عمر 14 سنة من صقل مهاراتهم في الطيران بتجربة ترفيهية وحماسية لا تنسى، داخل أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، بإشراف مباشر وشخصي من مدربي «كلايم» المعتمدين ضمن مجموعات وفي بيئة آمنة كلياً.

ويتيح «نادي الطيران للصغار» في كلايم أبوظبي لمحبي المغامرات الصغار، تجربة طيران مميزة تمزج بين المرح والترفيه، وتشمل 20 تجربة طيران بواقع خمس تجارب طيران لكل جلسة، يقوم خلالها المدربون بتقديم شرح مفصل للتقنيات والمبادئ المختلفة التي تمكنهم من الاستمتاع بتجربة طيران داخلي مميزة.

وتشمل بطاقة عضوية النادي استئجار معدات الطيران، وخطة لتطوير المهارات معدة خصيصاً لكل مشارك، تشمل تعليم المهارات الشخصية، ومراقبة التقدم الحاصل بإشراف مدرب خاص.