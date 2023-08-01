«عالم مدهش».. رحلة في معايير الاستدامة

يتبنى «عالم مدهش» إطلاق العديد من المبادرات والمفاهيم والأنشطة الهادفة إلى إظهار جهود دولة الإمارات المتواصلة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، وتعزيز الإرث الكبير الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، مؤسس دولة الإمارات.

وعزز «عالم مدهش» - الذي يزوره سنوياً في موسم الصيف أكثر من 200 ألف زائر - مكانته منذ انطلاقته الأولى قبل أكثر من عقدين من الزمن خلال «مفاجآت صيف دبي» كواحد من أشهر الوجهات الترفيهية للعائلات خلال فصل الصيف.

وتولي الدورة الحالية من «مفاجآت صيف دبي» - التي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل وتنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - اهتماماً كبيراً بتطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة بما يتوافق مع الشعار الوطني لعام الاستدامة «اليوم للغد»، وذلك في جميع القطاعات والمجالات حيث تتطلع دولة الإمارات إلى بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.

وتماشياً مع التطورات المستمرة التي يشهدها العالم فقد تغيرت ملامح «عالم مدهش» كثيراً هذا العام بجعل الزيارات العائلية أكثر استدامة واهتماماً بالبيئة.

إعادة تدوير

وشملت هذه التغييرات اعتماد المدفوعات غير النقدية واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير بالإضافة إلى إدخال تغييرات كبيرة على قوائم مأكولات المطاعم، حيث استخدم المنظمون أكثر من 80% من مواد بناء وتشييد «عالم مدهش» هذا العام من المواد المعاد تدويرها ليكون خير مثال على التزام الإمارات بالبحث عن الحلول المبتكرة للتحدّيات المتعلقة بالاستدامة وتطبيق هذه الحلول.

وساعد تطبيق هذه الحلول في تقليل الأثر البيئي الكبير المرتبط بإقامة هذه الفعالية الضخمة.. في حين أسهم الانتقال إلى اعتماد المعاملات غير النقدية الذي يتوافق مع مبادرة دبي الرقمية في تحقيق أهداف الاستدامة، حيث يقوم الزوار بسداد قيمة الأطعمة والمشروبات والهدايا التذكارية باستخدام بطاقات «إن إف سي» غير النقدية، فضلاً عن تشجيع الزوار على إعادة تدوير بطاقاتهم بوضعها في حاويات مخصصة لذلك عند بوابات الخروج.

ومع تزايد شعبية «عالم مدهش» وقيام العديد من العائلات بتكرار زيارة هذه الوجهة عاماً بعد عام فقد لاحظ المنظمون أن عدداً كبيراً من زواره يحتفظون بمجموعة كبيرة من البطاقات لاستخدامها في الزيارات القادمة، وهذا يدل على قيم وروح الاستدامة المشتركة بين زوار «عالم مدهش» لعيش تجربة ترفيهية ساحرة.

ممارسات تجارية

ويسهم «عالم مدهش» من خلال العمل عن كثب مع شركائه من مشغلي الألعاب وأصحاب المطاعم في إنشاء بيئة أكثر صداقة للبيئة لزواره، حيث التزمت كل من عربات الطعام والمقاهي في منطقة المطاعم المشهورة بالتحول إلى ممارسات تجارية أكثر استدامة، ويشمل ذلك استخدام أدوات المائدة القابلة لإعادة التدوير واستبدال المنتجات البلاستيكية بالورقية وتفادي استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.

عروض تعليمية

وتهدف العروض المسرحية التعليمية وورش العمل العديدة التي تُقام في «عالم مدهش» على مدار فصل الصيف بشكل متواصل إلى نشر ثقافة تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من أجل مستقبل أخضر أكثر استدامة للجيل المقبل.

وتركز هذه العروض على ضرورة الاهتمام بكوكب الأرض من خلال تثقيف الأطفال وتعريفهم بالآثار المترتبة على تغير المناخ، وكيف يمكنهم من خلال الحفاظ على البيئة إحداث فارق كبير في حياتهم.

وأصبح «عالم مدهش» - بفضل تبني معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة - نموذجاً يحتذى من الشركات والمؤسسات، وأثبت أن الجمع بين المرح والممارسات السليمة بيئياً أمر ممكن ومن شأنه المساهمة في تقليل التأثير السلبي على كوكب الأرض.

• 80 % من مواد البناء والتشييد من المواد المعاد تدويرها.

• عروض مسرحية تعليمية وورش عمل لنشر ثقافة تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير.