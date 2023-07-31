موقفها من الذكاء الاصطناعي "نص نص".. نانسي عجرم: ممكن ياخد صوتي بس احساسي لأ"

أكدت المطربة نانسي عجرم أن ظاهرة استنساخ الأصوات بالذكاء الاصطناعي صارت واقعاً لا يمكن الهروب منه، وقالت إن بعض التجارب التي استمعت لها "لذيذة"، وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي قدر ينجح في استنساخ صوتها، ولكنه لن ينجح في تقليد إحساسها.

وقالت نانسي عجرم في تصريحات لبرنامج التاسعة على هامش حفلها في مدينة العلمين: شئنا أم أبينا الذكاء الاصطناعي موجود وفيه حاجات لذيذة بسمعها أحياناً لما بيدمجوا صوتي مع أصوات فنانين تانيين وأغاني ليا بسمعها بأصوات تانية وبنبهر وبتكون حلوة.

وأضافت نانسي عجرم: أنا مع وضد الذكاء الاصطناعي في نفس الوقت لأنه ممكن يعملوا فيديو بصوتي ويخلوني أقول كلام أنا مقولتهوش ودي المشكلة، وفي النهاية أنا أفضل الغناء لايف وأمام الجمهور؛ لأنه ممكن ياخدوا صوتي بس مش هيعرفوا يقلدوا إحساسي.

وقدمت عجرم خلال حفلها بمدينة العلمين الجمعة، مجموعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: "أنت إيه"، و"أخاصمك أه"، و"معجبة مغرمة"، و "إحساس جديد"، و"بدنا نولع الجو"، و"سلامات"، و"حبيبي قرب"، و"علشانك"، و"لو سألتك أنت مصري".