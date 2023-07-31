«مفاجآت صيف دبي».. أجواء من البهجة والمرح والأوقات الممتعة

تضفي الدورة الـ26 من «مفاجآت صيف دبي» التي انطلقت في الـ29 من يونيو الماضي وتستمر إلى الثالث من سبتمبر المقبل، وتنظمها سنوياً مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أجواء البهجة والمرح على سكان إمارة دبي وزوارها، وتمكّنهم من قضاء أوقات ممتعة خلال فصل الصيف، مع فرصة الفوز بجوائز قيمة.

وقالت المديرة التنفيذية للفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سهيلة غباش، إن «مفاجآت صيف دبي» تضم هذا العام قائمة متميزة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة، من بينها «بيت ذا هيت» التي تضم سلسلة من الحفلات الموسيقية الأسبوعية الحية، بمشاركة أشهر الفنانين العالميين والمحليين خلال يوليو وأغسطس، وفعالية «عالم الخيال» التي تشمل مجموعة واسعة من أفلام الصيف الناجحة والمسابقات المشوقة.

وأشارت غباش إلى العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق والمتاجر للمتسوقين خلال فترة المفاجآت، إلى جانب فرصة الدخول في السحوبات التي تتضمن مجموعة من الجوائز القيمة، وباقات الإقامة التي تقدمها بعض أفضل الفنادق والمنتجعات في دبي.

وقالت: «نحرص خلال فصل الصيف على تقديم كثير من التجارب لسكان وزوار دبي، ولا شك في أن (عالم مدهش) من الوجهات المفضلة للعائلات، حيث يستمر هذا العالم المملوء بالمغامرات والمرح حتى الـ27 من أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي، ويقدم الكثير من الأنشطة المناسبة للعائلات والصغار كل يوم، ويحصل زواره على فرصة خاصة أسبوعياً للقاء الشخصيات المفضلة في دبي (مدهش) و(دانة)، إضافة إلى المشاركة في ورش العمل التعليمية وتجربة الألعاب المشوقة، وغيرها العديد من الفعاليات المصاحبة».

من جانبه قال مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس عريقات، إن قطاع التجزئة في دبي يواصل على مدار العام، تقديم كل ما هو جديد للمتسوقين، ما يعزز مكانة المدينة لتصبح وجهة التسوق المفضلة على مستوى العالم. ولتحقيق ذلك تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من المهرجانات والفعاليات المتعلقة بالتجزئة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة الذي يتضمن مفاجآت «صيف دبي» و«مهرجان دبي للتسوق» و«مهرجان دبي للمفروشات» و«مهرجان دبي للمأكولات» و«مهرجان الأضواء» (ديوالي)، إلى جانب إطلاق تشكيلات للأزياء، وغيرها من الفعاليات التي تلعب دوراً مهماً في زيادة أعداد الزوار ونمو المبيعات.

وأكد أن هذا النجاح الاستثنائي الذي حققته الإمارة في هذا الجانب، يعكس تضافر الجهود والتعاون النموذجي بين القطاعين العام والخاص، وكل الشركاء المحليين والدوليين الذين يسهمون في تعزيز القطاع وضمان ازدهاره.

وقال عريقات: «إن التزامنا المتواصل بتحقيق التقدم والارتقاء بقطاع التجزئة في دبي، يدفعنا دائماً إلى السعي والبحث عن طرق جديدة لمواكبة تطلعات سكان المدينة وزوارها، وضمان تجاوز توقعاتهم عاماً بعد عام. وفي هذا السياق نحن نحتفل الآن بالدورة السادسة والعشرين من (مفاجآت صيف دبي) التي تضم أجندة مميزة من الفعاليات والحملات الترويجية، والتخفيضات والجوائز الرائعة، مثل حملات (مفاجآت صيف دبي) اليومية، والفاتورة الرابحة وعطلة نهاية الأسبوع بلا قيمة مضافة، والتخفيضات النهائية الكبرى، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بالتعاون مع شركات قطاع التجزئة، مثل فعاليات 12 ساعة من التخفيضات الحصرية، وبرنامج «مليونير شير» مع «مجموعة ماجد الفطيم»، وفعالية صيف لا ينسى مع برنامج الولاء «بلو»، الخاص بمجموعة «الفطيم»، وفعالية تسوق واربح سيارة «كاديلاك إسكاليد» مع ميركاتو، و«مليونير آمبر» مع «مجموعة الطاير»، وغيرها، حيث سيتمكن الجميع من قضاء أوقات ممتعة خلال فترة الصيف، وشراء منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية بأسعار مناسبة.

من جهته أشار مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبدالله الأميري، إلى أن السحوبات والجوائز تعد من الفعاليات الرئيسة التي يتم التركيز عليها أثناء التخطيط للمهرجانات الكبرى التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فهي ليست مجرد عنصر ترفيهي فحسب، بل تعكس التزام المؤسسة بالشفافية والمصداقية، وتضمن لكل المشاركين فرصاً عادلة للفوز.

وأضاف أن السحوبات والجوائز الخاصة بـ«مفاجآت صيف دبي» تعد من أبرز الفعاليات التي يتشوق إليها المتسوقون وسكان وزوار المدينة كل عام.

ولفت الأميري إلى أنه يمكن لأي شخص ينفق 40 درهماً عبر تطبيق «اي ديلز» حتى الـ30 من سبتمبر المقبل، أن يحظى بفرصة الحصول على جائزة بقيمة مليون درهم نقداً، ويمكن لأي شخص ينفق 60 درهماً، الفوز بجائزة «مفاجآت صيف دبي» الكبرى البالغة 2.5 مليون درهم، إضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى المقدمة خلال المفاجآت.