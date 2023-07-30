«أبوظبي للصيد» يُعلن عن مُسابقة أجمل صورة فوتوغرافية  

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن إطلاق مُسابقة أجمل صورة فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل الزوّار لفعاليات الحدث في دورته العشرين 2023، والتي يُنظّمها نادي صقاري الإمارات خلال الفترة من 2 ولغاية 8 سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتتمثّل أهداف المُسابقة في توفير منصّة لدعم واحتضان المُبدعين في مجال التصوير الفوتوغرافي، من مختلف الفئات، وتحفيز واستقطاب الهواة، والحرص على أن يُشارك الزوّار بصورهـم التي يلتقطونها مــن داخل المعرض. وكذلك تسليط الضوء على إبداعات الشباب في الفنون ونظرتهم الابتكارية لموضوعات حياتهم، وتفاعلهم الحي والإيجابي مع الأحداث والفعاليات الكبرى، بهدف الاحتفاظ بها وتوثيقها بالصور للأجيال القادمة.

كما تسعى المُسابقة إلى دعم التواصل بين الأجيال والحفاظ على تراث الأجداد والاهتمام به من خلال تقديم صورة فنية حيّة للفعاليات المُقامة، وتشجيع الزوار من مختلف الجنسيات على الحفاظ على التراث المحلي والمُساهمة في توثيق الحياة البرية والبيئة الصحراوية، وتسليط الضوء على مكانة المعرض وريادته عالمياً.

وتُقدّم الصور المُشاركة في المسابقة التي يتم التقاطها خلال الفعاليات اليومية للمعرض، حيث يتم قبول المُشاركات بدءاً من 2 سبتمبر، وحتى يوم 10 سبتمبر 2023، ولن تُقبل أيّة مشاركات بعد الوقت المحدد.

ويُمكن تقديم سلسلة من الصور في محور المسابقة تُجسّد فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وكذلك القطاعات الـ 11 للمعرض، وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات.

شروط المُسابقة

تتمثّل شروط المُسابقة في أن يتم تقديم الصور من خلال تحميلها عبر رابط الـwetransfer وإرساله عبر البريد الإلكتروني المحدد في المسابقة competitions@adihex.com.

ويجب أن تكون الصور المُقدّمة بصيغة JPEG أو JPG وأن تكون ذات جودة ودقة عاليتين وأن لا يقل حجم الصورة عن 5 ميغابايت، على ألا يقل أطول ضلع في الصورة عن 2000 بكسل ولا تقل الجودة عن 300dpi، كما يجب أن تكون الصور مناسبة للنشر.