10 أسباب لزيارة «موريشيوس» هذا الصيف

تقدم موريشيوس التي تعتبر جنة استوائية واقعة في المحيط الهندي تجربة لا مثيل لها وتلبي بكل حب رغبات المسافرين، الذين يبحثون عن مكان مختلف لقضاء شهر العسل أو المغامرة أو مكان مناسب للعائلات أو السفر الفردي. تتمتع موريشيوس بشواطئ خلابة وثقافة نابضة بالحياة ومناظر طبيعية ساحرة جعلت منها واحدةً من أكثر الوجهات المرغوبة للسفر في جميع أنحاء العالم.

مع حلول فصل الصيف في الشرق الأوسط، تقدّم هيئة الترويج السياحي لموريشيوس في الشرق الأوسط قائمة توضيحية لأهم 10 أسباب لزيارة موريشيوس في مثل هذا الوقت من العام.

للإطلاع على أهم 10 أسباب تجعل من موريشيوس وجهة سفركم هذا الصيف، يرجى الضغط على هذا الرابط.