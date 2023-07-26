«دبي أكواريوم».. رحلة مدهشة داخل أكبر حوض سمك في العالم

يعتبر «دبي أكواريوم» أحد أكبر أحواض «الأكواريوم» وأجملها في العالم.

تبلغ سعته 10 ملايين لتر من الماء ويضمّ أكثر من 33 ألف كائن بحري، فضلاً عن أكبر عددٍ من أسماك قرش النمر الرّملي في العالم.

ويمكن للزوّار استكشاف الحوض الرئيس الذي يبلغ طوله 51 متراً وعرضه 20 متراً وارتفاعه 11 متراً، ويُعتبر أحدَ أكبر أحواض السمك المعلقة في العالم.

يصل ارتفاع «دبي أكواريوم» إلى الطابق الثالث من دبي مول، ويُعتبر أحد أشهر المعالم السياحية التي تستقطب عشرات الآلاف الذين يفضلون التجوّل في النفق الممتد على طول 48 متراً وسط «الأكواريوم» ومشاهدة الأسماك تسبح من حولهم.

يوفر «أكواريوم دبي» العديد من الفعاليات مثل الغوص في قفص الغطس والسباحة مع أسماك القرش، إضافة إلى حديقة الحيوانات المائية التي تضم مجموعةً مذهلة من الحيوانات مثل تمساح «كينغ كروك» الذي يزن 750 كلغ ويبلغ طوله خمسة أمتار.