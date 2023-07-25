دخلا مكتب البريد برفقة جثة لتحصيل معاش تقاعدي

في حادثة تصح للقصص الهزلية والأفلام الكوميدية، قبضت الشرطة الإيرلندية على رجلين ارتكبا جريمة غير عادية لا يمكن لعاقل أن يرتكبها.

وحكمت محكمة ايرلندية على ديكلان هوني " 41 عامًا" من بالسجن لعامين بعد أن نقل هو وشخص آخر يدعى جاريث كوكلي (38 عامًا) جثة رجل عجوز إلى مكتب بريد هوسي لتحصيل راتب تقاعد العجوز الميت.

وبعد اعترافهما بقيامهما بنقل جثة الرجل معهما لمكتب البريد، شبه معلقون الاثنان بشخصيتي فيلم "الغبي والأغبى " الشهير والذي يقوم فيه صديقان يتسمان بغبائهما الشديد بأفعال غريبة وساذجة طوال مدة الفيلم الكوميدي.

وحاول الاثنان بخطتهما الغريبة الحصول على معاش الرجل المتوفي التقاعدي وقيمته 246 يورو (213 جنيهًا إسترلينيًا).

وتم العثور على جثة الرجل دويل ميتًا داخل مكتب البريد، وفقًا لما ذكره موقع DublinLive. والذي نقل عن أخت الضحية شعورها بالإهانة بعدما سلبت "كرامة أخيها في المشهد المروع"

وفي جلسة النطق بالحكم في محكمة كارلو سيركيت صباح 22 يوليو ، حكم القاضي يوجين أوكيلي على كل من هوني وكواكلي عامين ونصف مع تعليق الأشهر الستة الأخيرة لكل منهما.

وأشار القاضي إلى "التجاهل القاسي لكرامة وكبرياء الرجل المحتضر" من حيث أنهم "رفضوا عرضًا" لطلب المساعدة و "تخلوا عنه حرفياً على أرضية مكتب البريد".

وقال القاضي أن الرجلين قاما بإخراجه من منزله وهو في حال احتضار، وأنه "ربما كان مات بسلام في سريره ".وأضاف: "لا يجب أن يموت أي شخص في هذه الظروف."

وقالت صحيفة "ديلي ستار" أنه تم إلغاء محاكمة الرجلين التي كان من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع عندما قررا أخيرا الاستماع للنصائح والتصرف بذكاء عبر الإقرار بالذنب في اللحظة الأخيرة.