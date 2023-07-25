نجوم فرنسا يودّعون جين بيركين في باريس

شارك نجوم فرنسيون في تشييع المغنية والممثلة المولودة في بريطانيا جين بيركين التي توفيت في وقت سابق هذا الشهر. ونقلت ابنتا بيركين، شارلوت غينزبور ولو دويون، نعش والدتهما إلى كنيسة سان روك في باريس فيما تجمع حشد من الجمهور في الخارج.

ومن النجوم الذين حضروا الجنازة، كاترين دونوف، وكيارا ماستروياني، وإيزابيل هوبير، بالإضافة إلى الممثلة البريطانية شارلوت رامبلينغ التي تحظى بمتابعة كبيرة في فرنسا وأدت أدوار بطولة في أفلام باللغة الفرنسية.

كما حضرت السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون ووزيرة الثقافة ريما عبدالملك.

وكانت الأزهار التي غطت الساحة أمام الكنيسة دليلاً على المحبة التي يُكنها الفرنسيون لبيركين.

وكانت العائلة أوضحت في وقت سابق أن دخول الكنيسة مسموح به فقط للعائلة والأصدقاء المقربين، لكن وضعت شاشة عملاقة في الخارج للسماح للجمهور الأوسع بمتابعة الجنازة. وقالت ابنتها شارلوت خلال الجنازة: «الآن أصبحت يتيمة». وتوفي والدها سيرج غينزبور عام 1991.

أما دويون فقالت: «أمي، شكراً لك على كل المغامرات، شكراً لك على عدم كونك امرأة عادية أو عقلانية أو منصاعة». وقد وُجدت بيركين البالغة 76 عاماً ميتة داخل منزلها في باريس ظهر الأحد 16 يوليو الجاري. ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيركين بأنها «فنانة شاملة غنت أجمل الكلمات في لغتنا».