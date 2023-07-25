«الشارقة للأحياء المائية».. رحلة في حماية البيئة

تم افتتاح مربى الشارقة للأحياء المائية في عام 2008، ويعد أكبر مركز تعليمي حكومي للكائنات البحرية في دولة الإمارات، ويقوم بدور بارز في حماية البيئة والأجناس المهددة بالانقراض، ويتكون من طابقين يضمان معاً 21 حوضاً مائياً تستوعب نحو 1.8 مليون لتر من الماء.

يتبنى المربى برنامجاً لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، حيث يقوم فريق المربى بجمع واستقبال السلاحف المريضة والمصابة لعلاجها والاهتمام بها قبل إعادة إطلاقها إلى بيئتها المناسبة، ويلعب هذا البرنامج دوراً كبيراً في نشر الوعي المجتمعي حول أهمية الاهتمام بالبيئة البحرية والحفاظ على حياة الكائنات التي تعيش فيها.

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