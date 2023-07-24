القبض على 3 أشخاص في باكستان بعد اتهامهم باغتصاب متسولة لمدة 10 أيام

ألقت الشرطة في باكستان القبض على ثلاثة أشخاص عقب تعرض متسولة للاغتصاب لمدة 10 أيام، وفقا لما أعلنه مسؤولون اليوم الاثنين.

وقال المسؤول بالشرطة خان باهادور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحادث وقع في مدينة لودهران بإقليم البنجاب.

وأضاف باهادور أن السيدة في الثلاثينات من عمرها وهي أم لطفلين، وكانت تقوم بالتسول في المنطقة لكسب العيش.

وقالت السيدة في شكواها للشرطة إن خمسة رجال قاموا باختطافها منذ أسبوعين، وقاموا باغتصابها بصورة متكررة لمدة 10 أيام قبل أن تتمكن من الهروب.

وأكد الفحص الطبي وصفها للهجوم. وأضاف رجل الشرطة أنه يتم إجراء اختبارات الحمض النووي لتعقب الجناة.

وتبحث قوات الشرطة عن اثنين آخرين مشتبه بهما.