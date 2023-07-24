جريمة مروعة تهز العراق.. مقتل طفل على يد زوجة أبيه بعد تعذيبه بالسكين والكهرباء

هزت جريمة مروعة بغداد اول من أمسن حين أقدمت امرأة على قتل طفل بعد تعذيبه، بحسب ما نقلت الشبكة العراقية لحقوق المرأة عن مصدر أمني.

وقالت الشبكة، إن الطفل "موسى ولاء" تعرض لتعذيب قاس من قبل زوجة أبيه، شمل استعمال الكهرباء، ومن ثم السكين والملح والخنق، إلى أن فارق الحياة في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في بغداد.

وأثارت صور الطفل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، غضب الشارع العراقي، ولا سيما أن جثته حملت آثار التعذيب المدمي الذي تعرض له.

وأشارت الشبكة نفسها نقلًا عن مصدر أمني أن "المتورطة بالجريمة لم تعان من أيّ أمراض نفسية أو عقلية". وأردف المصدر أن "الأجهزة الأمنية، تمكنت من القبض على زوجة والد الطفل لاستكمال الإجراءات التحقيقية، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة".

وكانت قناة "السومرية" قد أفادت بأنه تم العثور على جثة الطفل، وهو ملقى على الأرض في المنزل وقد فارق الحياة، فيما بدت بوضوح أثار التعذيب على جسده.

ونقلت القناة العراقية، امس، عن شهود عيان، أن "عائلة والد الطفل رفعت دعوى ضد زوجته، بعد أن تمكنت الشرطة من اعتقالها أثناء محاولة الفرار من المنطقة"، وبأن والد الطفل يعمل ضمن أحد الأجهزة الأمنية الرسمية، فيما لم تعرف دوافع الجريمة بعد.

وأوضح ضابط شاهد مسرح الجريمة لموقع "ألترا عراق"، أن "آثار تعذيب شديد بدت على جسد الطفل"، مشيرًا إلى أنّ "الزوجة اعترفت بعد التعمق بالتحقيق بارتكابها جريمة التعنيف، وهي تخضع الآن للإجراءات القانونية في مركز شرطة الشعلة، تمهيدًا لعرضها على القضاء".