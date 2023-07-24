السعودية: القبض على شخص سرق قبعة الفنان محمد عبده (فيديو)

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة نجران بالسعودية، القبض على مقيم عربي سرق قبعة الفنان محمد عبده من غرفته في أحد الفنادق.

وقام السارق بتوثيق تسلله للغرفة في مقطع فيديو.

وقالت الإدارة في بيانها إنها "قبضت على مقيم من جنسية عربية وثق ونشر محتوى مرئيا لتسلله لمقر إقامة مواطن وسرقته أحد مقتنياته، فضلا عن القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية ومواطنين لمساعدته في عملية السرقة"، حيث أوقفوا واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية في وقت سابق، مقطع فيديو لـ"شاب يدخل الفندق بحثا عن غرفة محمد عبده في نجران"، حيث يوثق سرقه قبعة الفنان، محمد عبده، تطبيقا لأغنية "سرقني".