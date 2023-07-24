مسجد الشيخ زايد.. مزار السياح والزوار

تتواصل زيارات السياح والمقيمين إلى مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، الصرح الإسلامي والمعماري البارز في الإمارات، وسادس أكبر مسجد في العالم.

ويبلغ عدد الأعمدة داخل قاعة الصلاة الرئيسة 24 عموداً تحمل الأسقف والقباب الضخمة، مكسوّة بالرخام الأبيض المطعّم بالصدف بأشكال وزخارف ونقوش وردية ونباتية، ما يضفي جمالاً ورونقاً على القاعة.

وتغطي أرضية المسجد أكبر سجادة في العالم تبلغ مساحتها 5 آلاف و627 متراً مربعاً، وصممت بفنون راقية وجميلة تضفي ميزة التفرّد على المسجد.

وتعد قبة المسجد الرئيسة أكبر قبة في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 83 متراً بقطر داخلي يبلغ 32.8. وتزن القبة ألف طن، وزخرفت من الداخل بزخارف نباتية فريدة صممت خصيصاً للمسجد، إضافة إلى كتابة آيات قرآنية. ويصل عدد القباب في المسجد إلى 82 قبة مختلفة الأحجام وجميعها مكسوّة بالرخام الأبيض.

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