البرامج الصيفية لصندوق الوطن: تعزيز الهوية الوطنية وتشجيع الابتكار والإبداع

حقّقت البرامج الصيفية لصندوق الوطن، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، نجاحاً كبيراً مع انطلاق أسبوعها الثاني، حيث اجتذبت عدداً كبيراً من طلاب المدارس والجامعات، كما نالت الأنشطة ثقة وتقدير قطاع كبير من أولياء الأمور، حيث ركزت الأنشطة على تعزيز الهوية الوطنية كما ضمت البرامج أنشطة تتعلق بتشجيع الابتكار والإبداع وتمكين الشباب، إضافة إلى الرحلات الثقافية والترفيهية التي نظمها الصندوق لكل المشاركين، في كل من أبوظبي والرويس.

ووجه الشيخ نهيان بن مبارك باستيعاب عدد إضافي من طلاب المدارس الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الأسبوع الأول من البرنامج، على أن تتم مشاركتهم بداية من الأسبوع الثاني، وذلك حسب القدرات المتاحة التي يوفرها صندوق الوطن بالتعاون مع مدارس الدار، ومدارس أدنوك، وكليات التقنية العليا، فيما أشاد المدرسون والمدربون المشاركون في تنظيم الفعاليات، بالمحتوى المعرفي الذي أعده صندوق الوطن لهذه البرامج، والذي يركز على الهوية والوطنية واكتشاف المواهب تمهيداً لرعايتها.

ومن جانبه، أكد المدير العام لصندوق الوطن، ياسر القرقاوي أن استطلاع رأي عدد كبير من الطلبة المشاركين وأولياء الأمور والمدربين المشاركين بالتنظيم جاء إيجابياً للغاية في ما يتعلق بأنشطة الأسبوع الأول.