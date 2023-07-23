10 أغنيات «فيديو كليب» دفعة واحدة للمطربة الإماراتية شمة حمدان

طرحت الفنانة الإماراتية شمة حمدان 10 أغنيات مصوّرة بطريقة الفيديو كليب دفعة واحدة بألبومها الغنائي الأول في مسيرتها الفنية الذي حمل عنوان «تخوّفني»، صورتها جميعها مع المخرج بسام الترك، وبرؤية موسيقية للملحن ياسر بوعلي، على مدار خمسة أيام من التصوير، وبعد أكثر من ستة أشهر من التحضير لهذه الأعمال الـ10.

وأعربت شمة حمدان عن سعادتها بإصدار أول ألبوم غنائي بهذه الصورة التي وصفتها بأنها «تحمل الكثير من المخاطرة، كوني أصدرت ألبوماً مصوّراً لجميع الأغنيات بأحدث الأفكار من حيث المظهر وجميع تفاصيله الأقرب للأسلوب الغربي، حيث أبدع المخرج بسام الترك في إخراجها، والمبدع سمير كرم مدير التصوير في تصويرها». وقالت: «الملحن ياسر بوعلي هو صاحب فكرة تصوير الـ10 أغنيات بطريقة الفيديو كليب، والإصرار على هذا الرأي، وقال لي أنت قدها وقادرة على تقديمها بشكل راق ومختلف ومميز»، وأضافت: «أعتبر تصوير ألبوم غنائي كامل متضمناً 10 كليبات مخاطرة بالنسبة لي، خصوصاً أنني أقف أمام الكاميرا للمرة الأولى».

وتعاونت حمدان مع الملحن ياسر بوعلي في خمس أغنيات من ألحانه، وهي «تخوفني، تحملني خطاك، كيفك، ولا يهمك، وأغنية لا تبرر»، وأغنية من ألحان طارق بخش هي «اتنفسك»، بينما قامت شمة بتلحين أربعة أغنيات هي «مثل غيرك، وقت النوم، قتلت المشاعر، وأغنية ولهانه».