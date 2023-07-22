جوني ديب رسم نفسه في «وقت عصيب»

عرضت مجموعة بريطانية لبيع اللوحات بالتجزئة صورة ذاتية رسمها نجم هوليوود الشهير جوني ديب لنفسه وتصوره عندما كان في وقت عصيب ويخوض معركة قضائية تتعلق بزواجه السابق من الممثلة أمبر هيرد. وبدأ العمل على اللوحة المسماة «خمسة» عام 2021 في استوديو الرسام البريطاني رالف ستيدمان، واكتملت هذا العام. وقال ديب في مقطع فيديو «هذه الصورة الذاتية رُسمت في وقت كان عصيباً بعض الشيء، ومربكاً بعض الشيء».

وأضاف: «نظرت إليها ولا أعرف لماذا شعرت بأنها تحتاج إلى شيء آخر. كانت تحتاج إلى مزيد من المعلومات. كتبت خمسة عليها فقط لأنني كنت على وشك الدخول في العام الخامس من الجنون».

التقى ديب بهيرد في موقع تصوير أحد الأفلام وتزوجا عام 2015، وتقدمت الممثلة بطلب الطلاق بعد ما يزيد قليلاً على عام. وكُشف عن علاقتهما العاصفة من خلال محاكمتين.

وفي العام الماضي منحت هيئة محلفين أميركية ديب نصراً شبه كامل في معركة التشهير التي خاضها مع زوجته السابقة التي اتهمته بإساءة معاملتها، ونفى ديب ضرب هيرد أو أي امرأة أخرى.

وقال ديب إن لوحة «خمسة» مستوحاة من صورة التقطت له عام 2015 عندما أصبح وجهاً دعائياً لعطر رجالي من ديور. وقال ديب في المقطع «طوال الوقت وبقدر ما كان الأمر مؤلماً. تمسكت ديور بقناعتها وكان ذلك لا يصدق». وتنضم لوحة ديب إلى مجموعته «أصدقاء وأبطال» التي تصور مشاهير مثل إليزابيث تايلور وآل باتشينو وبوب ديلان وكيث ريتشاردز، والتي بيعت من خلال كاسل فاين آرت، وهي مجموعة بريطانية لمعارض بيع اللوحات الفنية بالتجزئة. ويمكن الحصول على نسخة من الصورة الذاتية بسعر 1950 دولاراً، وهي إصدار محدود زمنياً، إذ ستكون متاحة للبيع لمدة 13 يوماً فقط. وقال ديب إن 200 دولار من عائدات كل عملية بيع سيتم التبرع بها لمنظمة «مينتال هيلث أميركا» غير الربحية المعنية بالصحة النفسية.