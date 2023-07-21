3500 طالب تنافسوا في بطولة «أمازون مينا ماسترز» للرياضات الإلكترونية

نظّم «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع)، بالشراكة مع «جامعة أمازون للرياضات الإلكترونية» نهائيات الدورة الثانية من «بطولة أمازون مينا ماسترز للرياضات الإلكترونية» في مقره بالجامعة الأميركية بالشارقة، بعد منافسة أكثر من 3500 طالب من أكثر من 90 جامعة من دولة الإمارات والسعودية والمغرب ومصر للوصول إلى النهائيات التي أقيمت بحضور محبي هذا النوع من الرياضات، وبثت مباشرة عبر الإنترنت.

وشهدت البطولة التي أقيمت بالتعاون مع «مينا تك» (MENA Tech) تنافس الفرق الجامعية المتأهلة للتصفيات النهائية للتحدي على لقب بطل الجامعة الإقليمي في البطولة، حيث حصد فريق «أكاديمية نصر» (Nasr Academy) من السعودية مسابقة فالورانت (Valorant)، في حين فاز فريق «وينرز كيو» (WinnersQ) من السعودية بتحدي ليج أوف لاجندز (League of Legends).

وتميزت هذه الدورة عن سابقتها بفتح أبوابها لعشاق الرياضات الإلكترونية لحضور النهائيات بشكل مباشر وتشجيع اللاعبين والتفاعل معهم، مع دعوة عدد من مؤثري التواصل والترفيه في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى بث عالمي مباشر مع تعليق باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت نجلاء المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، إن «هذه البطولة أكثر من منافسة شيقة للفوز بالكأس، فهذه الألعاب أصبحت محفزاً للنمو والتمكين والإبداع، ومن خلال توفير منصة احترافية لعشاق الرياضات الإلكترونية، تقدم استضافة فعاليات كبرى مثل بطولة أمازون مينا ماسترز للرياضات الإلكترونية للطلاب الجامعيين فرصة فريدة لتوجيه شغفهم نحو مسارات النمو، ممهدة الطريق أمامهم للتطور والتقدم في حياتهم الشخصية والمهنية والأكاديمية».

وأضافت: «تأتي استضافة البطولة تجسيداً لدعم ورعاية الاقتصاد الإبداعي الذي يعد أبرز روافد الاقتصاد العالمي، إذ تنامت شعبية الرياضات الإلكترونية التي يقدر أن يصل حجمها إلى 321 مليار دولار بحلول عام 2026 بين الطلاب الشباب الذين اعتمدوها كوسيلة للتعبير الإبداعي والتميز والابتكار، فالإبداع البشري، واستخدام التكنولوجيا، والاستثمار في المعرفة هي الدعائم الأساسية للاقتصاد الإبداعي، وهي العناصر الأساسية لهذه البطولة التي أقيمت بالشراكة مع (مينا تك)، وسنواصل تعزيز التفكير الإبداعي لدى شبابنا وتوفير مساحات مجتمعية لهم، وإلهامهم للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الإبداعي».