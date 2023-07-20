الشيف بوراك يقاضي والده «المحتال»: لم أعد أملك أي مطعم.. فيديو



فاجأ الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير محبيه بتصريحات كشف فيها إنه لم يعد يمتلك أي مطعم من المطاعم الشهيرة التي تحمل اسمه بعد الآن. متهما والده بالاحتيال عليه ومعلنا عزمه على مقاضاته.

وظهر بوراك متأثرا بشدة في مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهما والده بالاحتيال عليه بعد أن قام سرا ببيع حقوق استغلال اسمه لشخص أجنبي دون علمه. وأعرب بوراك عن خيبة أمله في والده. معلنا انفصاله عنه وإنه سيستكمل مسيرته المهنية بمفرده.

وذكر بوراك إنه سيقوم بافتتاح مطعمه الأول والوحيد في أحد المراكز التجارية في إسطنبول، محذرا محبيه من أن يقعوا ضحايا لخداع من يستغلون اسمه. كما طالب المحال والمطاعم التي تستغل اسمه بالتراجع عن ذلك.

وارجعت تقارير إعلامية الخلافات بين بوراك ووالده إلى فبراير الماضي عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، حيث أعلن الشيف الشهير عن عزمه تقديم مساعدات للمتضررين، ولكن والده لم يتفق مع هذا الرأي، وأصر بوراك على تقديم المساعدات من حسابه الشخصي.