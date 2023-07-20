داعية مصري شهير: "كفار قريش كان عندهم عيوب.. لكنهم كانوا يتمتعون بالأخلاق" (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المجتمع المكي رغم خصاله السيئة إلا أنه امتاز بالكثير من الأخلاق والخصال الحميدة اللافتة للنظر.

وأضاف الشيخ الجندي امس الأربعاء في حديث تلفزيوني عبر برنامج "لعلهم يفقهون"، أن المجتمع المكي في ذلك الوقت لم يخل من العيوب، فقد انتشرت فيه الكثير من الخصال السيئة كأكل مال اليتيم وظلم النساء وضربهن وشرب الخمر ولعب الميسر وعبادة الأصنام، لكن في ذات الوقت تميز بعدد من الأخلاق الحميدة اللافتة للنظر".

وأشار إلى بعض الخصال الحميدة التي تميز بها المجتمع المكي حينها ومنها، "نجدة المظلوم، إذ كانوا يهبون لنجدة من يستنجد بهم"، لافتا إلى أن النبي عندما منع من دخول مكة، استجار بأحد الكفار، فقام هذا الرجل وقال: "إني أجرت محمدا" ودخل النبي في حماية هذا الرجل".

وبين حسب الخبر الذي نشره موقع "روسيا اليوم"، وحسب الفيديو المرفق، أنه رغم "اشتداد الصراع بين أهل مكة وقريش، إلا أنه لم يسمح لأحد منهم بالتبلي على النبي بشيء ليس فيه".

واستكمل: "دلوقت تختلف مع واحد، يطلعوك حرامي وبتاع نسوان وفاجر، لكن كفار قريش لم يكن يحصل عندهم ذلك وكانوا يتمتعون بالأخلاق".