لبنان.. كلب شارد ينقذ طفلة حديثة الولادة رُميت في "كيس زبالة"

هزت حادثة مروعة مدينة طرابلس شمالي لبنان، حيث عثر على طفلة حديثة الولادة في كيس أسود لجمع الزبالة، يجره كلب شارد في أحد شوارع المدينة.

وفي التفاصيل أنه ولدى مرور مواطن لبناني بالقرب من مبنى بلدية طرابلس، شاهد كلبا يجر كيسا سمع بداخله أنينا، وعلى الفور سارع إلى أخذ الكيس ليتبين أن بداخله طفلة حديثة الولادة نقلها إلى أحد المستشفيات، ونقلت لاحقا إلى مستشفى طرابلس الحكومي عبر جهاز الطوارئ والإغاثة.

وتعاني الطفلة من جروح متفرّقة في مختلف أنحاء جسدها، وقد بوشرت التحقيقات القضائية لكشف ملابسات الحادثة، وإمكانية كشف هوية الطفلة.

وكشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أنه "تم التواصل والتنسيق بما يتعلق بموضوع الطفلة حديثة الولادة في طرابلس مع الجهات القضائية المختصة التي تتابع حالتها، ونقلت إلى المستشفى للمعالجة من بعض الجروح البسيطة".

وأضاف حجار حسب "روسيا اليوم" : "تمّ تأمين مركز لإيوائها للتأكد من تأمين حقوقها بما يراعي سلامتها ونموها بشكل طبيعي".

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي صورا للطفلة المصابة بخدوش وجروح في مختلف أنحاء جسدها، ربما نتيجة سحبها بواسطة الكلاب الشاردة التي تملأ المكان ليلا.