قصر الحصن.. شاهد على تاريخ عريق

يعد قصر الحصن أعرق وأقدم بناء تاريخي قائم في أبوظبي، ويحتوي على أول هيكل معماري دائم في المدينة ألا وهو برج المراقبة الذي تم بناؤه في تسعينات القرن الثامن عشر، لحماية طرق التجارة الساحلية لأبوظبي وحماية المجتمعات المتنامية.

يتألف قصر الحصن من بناءين مهمين هما: «الحصن الداخلي»، ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1795 تقريباً، و«القصر الخارجي» الذي تم بناؤه خلال الفترة 1939 - 1945. وكان قصر الحصن على مدار السنين مقراً للحكم والأسرة الحاكمة وملتقى للحكومة، ومجلساً استشارياً وأرشيفاً وطنياً، وهو يمثّل اليوم القلب النابض في أبوظبي والشاهد الحي على محطات تاريخها العريق.

تحول القصر إلى متحف وطني عام 2018، ويبرز كرمز وطني يعكس تطور أبوظبي من منطقة لاستقرار قبائل بني ياس التي اعتمدت على صيد السمك واللؤلؤ في القرن الثامن عشر، إلى واحدة من أروع المدن العالمية الحديثة، محتضناً في أروقته مجموعة من القطع الأثرية والمواد الأرشيفية التي يعود تاريخها إلى 6000 سنة قبل الميلاد.