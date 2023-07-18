وظيفة بمزايا استثنائية مديرها كلب

تقدم 300 شخص للمنافسة على وظيفة «الأحلام» التي تقدم راتبا مغريا مندمجا مع سلسلة الإغراءات الأخرى من بينها السفر بطائرات خاصة والتمتع بالمنتجعات وذلك بشرط القيام بمهمة أساسية وهي أن تكون تحت اوامر كلب وأحيانا أكثر.

وأعلنت أسرة من الأثرياء في بريطانيا عن الحاجة لتوظيف شخص براتب قدره 100 ألف جنيه إسترليني سنويًا مقابل الحصول على مربية أو مربي«استثنائي وذو خبرة عالية» مهمته الاساسية تنفيذ طلبات الكلب المدلل، وحيواناتهم الأليفة المحبوبة عموما.

ويحتاج المتقدم المثالي إلى معرفة وخبرة بتغذية الكلاب ومزاجها ليتمكن من تطوير «نظام تمرين شخصي» واللعب مع «أصدقائهم» من ذوي الفراء. ويعلق جورج رالف دن من وكالة "فيرفاكس وكينسينغتون" للتوظيف، التي تبحث عن الموظف نيابة عن موكليهما، إن الراتب العملاق البالغ 100 ألف جنيه إسترليني «لم يسمع به» في هذا النوع من الأعمال، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور»، مشيرا أن الطبيب البيطري لا يحقق هذه الأرباح.

ومع ذلك، فإن الموظف عليه التخلي عن كل شي، و ترك حياته الخاصة ووضع رفاهية الكلب في المقام الأول.

ومن المتوقع أيضًا أن يقوم الموظف بترتيب «إجراءات أمنية صارمة» للحفاظ على سلامة الكلب او مجموعة الكلاب في ما يوصف بأنه «بيئة رفيعة المستوى» - ما يشير إلى أن المالكين يمكن أن يكونوا من المشاهير أو الشخصيات في نظر الجمهور.

وكشف جورج إن لديه أكثر من 300 طلب للحصول على الوظيفة حتى الآن وتخطط الشركة لتقليل العدد وحصر المرشحين قبل إجراء فحوصات خلفية صارمة وتجارب مع العائلة. ومن بين المميزات الأخرى للعمل«هناك ستة أسابيع إجازة في السنة ولكن عندما تتعامل مع هذه الأنواع من العملاء، إذا كانوا يريدون الذهاب إلى موناكو غدًا، فستكون على متن طائرة خاصة تطير للعناية بالكلب».