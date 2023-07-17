مزارع تنقلب حياته باكتشاف فريد في التراب

لم يصدق أحد مزارعي ولاية كنتاكي الأمريكية عينيه حينما رأى مجموعة من العملات المعدنية اللماعة تظهر أمامه وهو يقلب تراب أرضه الزراعية.

وتبين لاحقا للرجل الذي لم يُعلن اسمه أن حياته على وشك أن تتغير حينما عد ما يزيد عن 700 قطعة نقدية من حقبة الحرب الأهلية في مزرعته الريفية.

واحتوى كنزه المفاجئ على مجموعة من النسور المزدوجة لعام 1863 ومئات من الدولارات الذهبية الأمريكية مؤرخة من 1850 إلى 1862، بالإضافة إلى عدد قليل من العملات الفضية، وفقًا لشركة Numismatic Guaranty التي قامت بالتصديق على القطع النقدية.

في مقطع فيديو على YouTube نشرته أحد أكبر مسوقي العملات المعدنية في الولايات المتحدة GovMint، شوهد الرجل المجهول وهو يستخرج قطع الكنز من التربة والتي يحتمل أن تكون قيمتها ملايين الدولارات.

وسمع صوت الرجل وهو يبدي دهشته قائلا : "هذا هو الشيء الأكثر جنونًا على الإطلاق". "هذه كلها عملات ذهبية بقيمة دولار واحد، وعملات ذهبية 20 دولارًا، وعملات ذهبية بقيمة 10 دولارات ، وما زلت أجدها".

وبالفعل فإن ما نسبته 95% من العملات المعدنية التي تم العثور عليها هي دولارات ذهبية، إضافة لحوالي 20 دولارًا من عملات ليبرتي بقيمة 10 دولارات أمريكية من 1840 إلى 1862 وحوالي ثمانية عملات ليبرتي بقيمة 20 دولارًا أمريكيًا من 1857 إلى 1862. ويمكن لبعض العملات النادرة التي عثروا عليها، وهي عملات ليبرتي الذهبية من 1863 إلى 20 دولارًا، الحصول على "سعر من ستة أرقام" وقد وجدوا 18 منها.

وتتميز العملة النادرة جدًا بكونها لا تحتوي على شعار "إننا نثق بالله" الشائع في العملة الأمريكية، والذي تمت إضافته إلى جميع العملات الذهبية والفضية في عام 1866 بعد نهاية الحرب الأهلية.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" أنه خلال الحرب الأهلية، تموضعت كنتاكي على حدود كل من الولايات الكونفدرالية والاتحاد وفي عام 1861، حين أعلن المجلس التشريعي للولاية حياده في الحرب، وفقًا لميدل كريك ناشونال باتلفيلد - لكنها كانت إلى حد كبير تحت سيطرة الاتحاد في عام 1862.

وفقًا للخبراء، يمكن أن تكون مجموعة العملات "نتيجة" للصراع الذي كان مستمرًا في كنتاكي في ذلك الوقت، حيث كانت العديد من العائلات "تتعارض مع بعضها البعض" ومن المحتمل أن تكون العملات المعدنية قد ضاعت.

كما أخبر ريان ماكنوت، وهو عالم آثار النزاعات في جامعة جورجيا الجنوبية ، موقع Live Science أنه كان من الممكن "دفن العملات المعدنية قبل غارة الكونفدرالية جون هانت مورغان من يونيو إلى يوليو 1863".