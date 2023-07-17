اتصلت 2761 مرة بالطوارئ لسبب غريب

ذكرت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية أنه تم توقيف امرأة في اليابان يوم الخميس الماصي بعدما أجرت 2761 مكالمة طوارئ غير ضرورية على مدى عامين وتسعة أشهر متعذرة بالوحدة، وتحتاج إلى من يسليها.

وألقت شرطة محافظة تشيبا القبض على هيروكو هاتاجامي ، وهي امرأة عاطلة عن العمل تعيش في ماتسودو ( مدينة تقع شرق طوكيو )، للإزعاج السلطات وإعاقتها لعمليات إدارة الإطفاء المحلية.

واتُهمت المرأة الملحة بإجراء مكالمات طوارئ بشكل متكرر من منزلها وحيها، وهو أمر بررته المرأة البالغة من العمر 51 عامًا بقولها للمحققين: "لقد كنت وحيدة وأردت أن يستمع لي شخص ما ويهتم بي. "

واخترعت هيروكو أسبابا عديدة للاتصال، فأجرت مكالمات الطوارئ متذرعة بآلام في المعدة حينا، ومن جرعة زائدة من المخدرات حينا آخر، ومن آلام في الساقين في مرات أخرى إضافة لأعراض كثيرة إضافية متنوعة.



ووفقًا لتقرير الشرطة طلبت المرأة من إدارة مطافئ ماتسودو إرسال سيارات إسعاف إلى منزلها، وعندما وصل الإسعاف، ورد أنها رفضت أن يتم نقلها وقالت: "لا أريد أن أستقل سيارة إسعاف ... لم أجري المكالمة". على الرغم من تلقي تحذيرات من إدارة الإطفاء ومركز الشرطة للتوقف عن الاتصال واستمرت في إجراء مكالمات غير ضرورية، ما دفع السلطات إلى تقديم تقرير بالضرر إلى الشرطة في 20 يونيو.

وسبق للشرطة في عام 2013 ، أن ألقت القبض على امرأة لاتصالها بخدمة الطوارئ أكثر من 15000 مرة خلال فترة ستة أشهر.

وذكرت الشرطة حينها إنهم زاروا منزل المرأة البالغة من العمر 44 عامًا حوالي 60 مرة قبل أن يتم تكبيل يديها بالأصفاد واعتقالها.