ياسمين صبري لمتابعيها: "ما حدا يطلب مني فلوس ولا وظيفة" !

وضعت النجمة ياسمين صبري قواعد جديدة لتنظيم الحوار الدوري بينها وبين متابعيها على انستغرام، من أهمها عدم طلب أموال منها، أو طلب فرص عمل، كما طالبت جمهورها الابتعاد عن نوعيات معينة من الأسئلة، أبرزها أسئلة الصحة والريجيم،

ياسمين فرضت الشروط الجديدة في الحوار الذي دار مع جمهورها فجر اليوم، وقدمتها بطريقة مضحكة قائلة: "نسيت أقول لكم.. محدش يطلب فلوس" وأضافت: "جماعة ولا برضه نطلب فرص شغل".

وردت ياسمين صبري على سؤال متابع لها، سألها عن كيفية الحصول على الحرية، وردت: الحرية المادية أولًا، كما أشارت إلى موعد طرح فيلمها الجديد أبو نسب في السينمات، وقالت إنه سيعرض في شهر أغسطس المقبل.

وحرصت ياسمين على الإجابة عن سؤال ما هي أفضل نصيحة للحفاظ على البشرة؟ وأجابت: ناموا بدري.. وكتير.

وتحدثت ياسمين صبري، عن الشخصية التي تقدمها في فيلم البعبع، الذي يعرض في السينمات حاليًا، وردت على سؤال أحد المتابعين، حول سبب وصفها لشخصيتها في العمل بأنها صيدلانية غلبانة، وقالت: عشان هي غلبانة.. أضحك عليكوا يعني؟.. وقصدي إن الشخصية اللي لعبتها هي اللي غلبانة، مش إن وظيفة الصيدلانية هي اللي غلبانة.