اهمال صحة الأسنان قد يتسبب لصاحبها بالزهايمر المبكر

أظهرت دراسة حديثة من جامعة توهوكو في اليابان أن الاهتمام بنظافة وصحة الأسنان يمكن أن يساعد في تجنب الإصابة بأمراض الدماغ المرتبطة بالذاكرة، وفقًا لسبوتنيك.

وتفصيلاً، أوضحت الدراسة أن فقدان أحد الأسنان لدى الأشخاص الذين يعانون بسبب أمراض اللثة يؤثر على منطقة الذاكرة المعروفة باسم "الحصين"، والتي تقع في الجزء الصدغي الوسطي من الدماغ.

ووجد العلماء أيضًا أن عدد الأسنان وحجم أمراض اللثة يرتبطان بتغيرات في الحصين الأيسر من الدماغ، والذي يرتبط بمرض الزهايمر. كما تشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون بسبب أمراض اللثة الخفيفة ولديهم عدد أسنان أقل، يتقلص حجم الحصين الأيسر لديهم بمعدل أسرع بما يعادل نحو عام واحد من شيخوخة الدماغ.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يعانون بسبب أمراض اللثة الشديدة، فقد وجدت الدراسة أن وجود سن إضافية يرتبط بانكماش الدماغ أسرع في المنطقة نفسها من الدماغ، وذلك بما يعادل 1.3 سنة من شيخوخة الدماغ.

وأفادت نتائج الدراسة بأن معاناة الأسنان من أمراض اللثة الشديدة قد ترتبط بانكماش الدماغ، وأوصى ساتوشي ياماغوتشي، الباحث في جامعة توهوكو، بأهمية الحفاظ على صحة اللثة من خلال زيارات منتظمة لطبيب الأسنان للسيطرة على تطور أمراض اللثة.

وأضاف ياماغوتشي: "إن فقدان الأسنان والتهاب اللثة يمكن أن يؤدي إلى انكماش اللثة وتراخي الأسنان، ولذلك فإن تقييم الصلة المحتملة بالخرف يعد أمرًا مهمًا للغاية".

ويعد مرض الزهايمر، وهو الأكثر شيوعًا من أشكال الخرف، مرضًا يؤثر على الوظيفة الإدراكية والذاكرة والسلوك، ويمكن أن يصعب على المصابين به أداء الأنشطة اليومية والحفاظ على استقلاليتهم، مما يؤدي إلى الإحباط والارتباك والقلق وفقدان تقدير الذات.