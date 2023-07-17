وجبة بيتزا تقود صاحبها لمواجهة 6 تهم بالقتل

ألقت الشرطة في نيويورك القبض على ريكس هويرمان المشتبه به في سلسلة جرائم قتل في جيلو بيتش في لونغ آيلاند، بمساعدة عينة الحمض النووي التي تم الحصول عليها من صندوق بيتزا مرمي في سلة القمامة.

وريكس هيرمان متهم بست تهم بالقتل شملت تهمة قتل من الدرجة الأولى وتهمة قتل من الدرجة الثانية لثلاث ضحايا، وتم التعرف على الضحايا وهم ميليسا بارثيليمي وميغان ووترمان وأمبر كوستيلو. ودفع هويرمان ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.

وقالت السلطات إنه تم العثور على 11 مجموعة من الرفات البشرية على طريق سريع على الشاطئ في لونغ آيلاند بين 2010 و 2011. ويوضح طلب الكفالة الذي نُشر يوم الجمعة أن الشرطة عثرت أيضاً على شعر ذكر في قطعة خيش استخدمت في لف جثة ووترمان في 2010. وفي ذلك الوقت، كشف التحليل أن الشعر يحمل خصائص قوقازية / أوروبية، ولكنه لم يكن مناسباً لمزيد من اختبارات الحمض النووي.

وفي 2020، تم تقديم الشعر إلى المختبر لإجراء مزيد من التحليل، والذي كشف أنه ينتمي إلى ذكر بنوع معين من الحمض النووي. وفي نفس الوقت تم الاشتباه بنوع السيارة التي كان القاتل يقودها.

وبعد اكتشاف السيارة التي تم تسجيلها باسم هيرمان، وهي شيفروليه أفالانش، لاحظه فريق مراقبة من الشرطة وهو يرمي صندوق بيتزا في 385 فيفث أفينيو في مانهاتن. وتم إرسال صندوق البيتزا إلى مختبر الجريمة في مقاطعة سوفولك لتحليله، حيث تم جمع مسحة من قشرة البيتزا في 23 مارس. وتم أيضاً إرسال جزء من الشعر لتحليله ومقارنته بالحمض النووي الموجود على قشرة البيتزا.

وكتب المسؤولون في وثيقة المحكمة في 12 يونيو أنه تم تحديد أن الحمض النووي الموجود على الشعر والقشرة أن لهما نفس خصائص الميتوكوندريا، ليتبين أنه الشخص الذي تبحث عنه الشرطة بعد أن ارتكب سلسلة من الجرائم.