ملتقى السمالية الصيفي.. ورش تراثية وتعليمية وترفيهية

ينطلق اليوم الأسبوع الثالث من ملتقى السمالية الصيفي في نسخته «31»، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بجزيرة السمالية ويستمر حتى 28 من يوليو الجاري.

وكانت فعاليات الأسبوع الثاني من الملتقى شهدت العديد من الأنشطة التراثية والتعليمية، حيث استقبلت جزيرة السمالية الشيخ مبارك والشيخ نهيان نجلي الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، اللذين شاركا في برامج الملتقى مع طلبة مراكز أبوظبي والسمحة والوثبة الشبابية التابعة للنادي، حيث قام الطلبة بجولة في السفينة التراثية تعرفوا فيها إلى الجزيرة كمحمية طبيعية، ومارسوا ركوب الخيل والإبل، وتلقوا الورش البحرية التي أقيمت في الصالة الرياضية وتعرفوا من خلالها إلى تراث الغوص والصيد والبحر والبحارة.

فيما زار طلاب مركزي أبوظبي والوثبة الشبابيين القرية التراثية بأبوظبي، حيث تعرفوا إلى الصرح التراثي المميز، بإشراف المدربين التراثيين الذين قدموا للطلاب ورشاً تراثية متنوعة.

واستقبل قصر المويجعي في مدينة العين، طلبة مركز العين الشبابي في زيارة تعرفوا من خلالها إلى صفحات من تاريخ الإمارات ومعالمها التراثية. كما زاروا حديقة آثار الهيلي التي تُعد معلماً تاريخياً يضم التجمعات السكانية والمدافن والقلاع والبنية التحتية الزراعية القديمة، واطلعوا على تاريخها الذي يعود إلى العصرين البرونزي والحديدي.

من جهته، نظم مركز سويحان الشبابي للطلبة المشاركين في الملتقى ورشة تراثية عن شداد المطية، وأنواعه واستخداماته.

وفي المراكز النسائية التابعة لنادي تراث الإمارات، زار مركزا أبوظبي والسمحة جزيرة السمالية، حيث قامت الطالبات بجولة في السفينة التراثية تعرفن من خلالها إلى الجزيرة كمحمية طبيعية. وفي الصالة الرياضية أقيمت ورش عدة للحرف التراثية منها المغزل والتلي والسدو والخوص والأكلات الشعبية، والحناء والأعشاب، والألعاب الشعبية، والرسم والتلوين، وحضرت الطالبات ورشة خاصة عن البحر والبحارة وتعرفن إلى المسميات التراثية لأدوات الصيد والغوص.

فيما قدم مركز العين النسائي في مقره باقة منوعة من الورش التراثية والتعليمية والترفيهية، مثل التلي، والتلوين، وعمل البرقع، والأساور المزينة بالليرات.

وقدّم مركز سويحان النسائي للطالبات المشاركات بالملتقى ورش الحرف اليدوية كالتلي والخوص، والألعاب، وورشة الطين.

ونظم مركز أبوظبي النسائي عدداً من الورش حول الحرف التراثية داخل المركز للطالبات المشاركات بالملتقى، مثل التلي والسدو وصناعة الأساور.