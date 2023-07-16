المحكمة توقف قرار إعدام «دبّة» متهمة بجريمة قتل

أوقفت محكمة إيطالية أمس، عملية القتل المعتزمة لأنثى الدب المعروف باسم «جيه جيه - 4»، التي أدى هجومها المميت على متريض في أبريل الماضي إلى نزاع قانوني حول مصير الحيوان.

وقتلت أنثى الدب بنية اللون شاباً يبلغ من العمر 26 عاماً كان يتريض ويركض على طريق غابة «فال دي سولي» الشهيرة في المنطقة الشمالية من إقليم «ترينتينو ألتو أديجي».

وتم الإمساك بأنثى الدب على قيد الحياة وتم نقلها مؤقتاً إلى منطقة مغلقة بالقرب من مدينة ترينتو.

وكانت الحكومة الإقليمية برئاسة ماوريتسيو فوجاتي، قد أصدرت قراراً بقتل أنثى الدب ولكن إحدى المحاكم ذات الدرجة الأدنى علقت هذا الأمر في منتصف أبريل بعد تقديم نشطاء حقوق الحيوان لشكوى، واستمرت القضية في شق طريقها عبر النظام القضائي.

وكثف الحادث الجدل بشأن التعايش بين الدببة والبشر في المنطقة.

ومنحت أمس، المحكمة الإدارية في روما والمعروفة باسم مجلس الدولة أنثى الدب إرجاء آخر من تنفيذ حكم الإعدام.