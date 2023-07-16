يعتبر كهف الملح في العين، أكبر كهف ملحي من صنع الإنسان، وهو الكهف الاصطناعي الوحيد في الشرق الأوسط والخليج العربي المستمد من أول منجم طبيعي للملح في بولندا «منجم فياليتشكا» في مدينة كراكوف، ليكون بمثابة تجربة استثنائية تهدف إلى تطهير وتنشيط الجسم وتعزيز الصحة، وذلك عبر استنشاق غبار الملح الخام الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

تم بناء الكهف على مساحة 171 متراً مربعاً، على أيدي خبراء في مجال التكنولوجيا المتطورة، بحيث تتوافق معاييره مع المعايير العالمية، ويتسع لنحو 35 شخصاً، مع مقاعد جلدية مريحة، ونظام تهوية، وجدران وأرضيات مغطاة بنحو 16 طناً من الملح الطبيعي، مع وجود مجموعة من الأجهزة تعمل على ضخ الهواء والملح، وتنقيته من خلال دوران الهواء، إذ يستخدم نوع خاص من الملح، وهذا النوع من الملح حاز الموافقة الأوروبية، كما تم تخصيص مساحة لعب مميزة للأطفال في كهف الملح من عمر ستة أشهر.