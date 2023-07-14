صنّاع مسلسل «ملك الأرض» لمشاهديهم العرب: نقدم اعتذارنا العميق عن هذا الإزعاج

أصدرت شركات إنتاج المسلسل الدرامي «ملك الأرض» المذاع على قناة "جي تي بي سي" (JTBC) اعتذارا عن التصوير المثير للجدل لشخصية عربية في حلقاته الأخيرة، وتعهدت بتصحيح تلك الأجزاء.

وقد أثار المسلسل، الذي شاركت في إنتاجه شركة "إن بيو إنترتينمنت" و"بي واي فور إم ستوديو" و "إس إل إل"، غضب المشاهدين في الشرق الأوسط بعد أن صورت الحلقتان السابعة والثامنة ثريا عربيا على أنه شخص يدمن شرب الخمر ومغازلة النساء. كما تعرض المسلسل أيضا لانتقادات شديدة لاختيار ممثل هندي لأداء الشخصية.

وقال البيان المنشور على منتدى مشاهدي المسلسل أمس: «نود أن نعرب عن اعتذارنا العميق والصادق للتسبب في إزعاج غير ضروري لمشاهدينا دون مراعاة كاملة للثقافات الأخرى القيمة، على الرغم من أننا لم نقصد تصوير أو تشويه أي بلد أو ثقافة معينة في هذه العملية».

وأضاف: «لقد أدركنا أنه كان هناك نقص في الفهم والخبرة ومراعاة الثقافات الأخرى. وسنبذل قصارى جهدنا للمضي قدما لإنشاء محتوى يمكن لأي شخص الاستمتاع به بغض النظر عن المكان الذي ينتمي إليه ونوع ثقافته».

وتعهدت شركات الإنتاج بتعديل الأجزاء المثيرة للجدل والحرص عند إنشاء المحتوى في المستقبل.

وقال البيان: «سنلقي نظرة شاملة على الجزء الذي أثار المشكلة، وسنبذل قصارى جهدنا للتأكد من اتخاذ الإجراءات الصحيحة. ونعد مشاهدينا بجدية بأنه سيتم بذل المزيد من العناية في المستقبل حتى لا يكون هناك أي إزعاج في مشاهدة المحتوى الخاص بنا».