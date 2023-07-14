"شاحن المحمول" يتسبب في مقتل أسرة مصرية كاملة

قتلت أسرة مصرية كاملة في حريق تبين لاحقا أنه نتج عن تماس كهربائي بسبب شاحن الهاتف المحمول.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة تلقت إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل، وبانتقال أجهزة الدفاع المدني وإخماد الحريق تبين وفاة صاحب الشقة وزوجته في الحريق، بينما تم نقل طفليهما للمستشفى، لكنهما توفيا فيما بعد.

كما تبين أن شابا من أقارب الأسرة كان متواجدا وقت الحريق قفز من الطابق الثالث وسقط في الطابق الثاني ليصاب بكسور وجروح ويتلقى العلاج بالمستشفى، وأيضا أصيبت طفلة من أقارب الأسرة في الحريق.

وكشفت التحقيقات أن الأسرة كانت تستعد في ذلك الصباح للسفر إلى الإسكندرية لقضاء إجازة الصيف، فيما كشف تقرير المعمل الجنائي خلال تحقيقات النيابة أن الحريق نشب بسبب تماس كهربائي من شاحن الهاتف المحمول لصاحب الشقة والذي كان قد تركه موصولا بالتيار الكهربائي خلال النوم، وهو ما يحذر منه الخبراء على الدوام.