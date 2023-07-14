شركة "أبل" لمستخدميها: "نزّلوا التحديث الجديد على هواتفكم فوراً لأسباب أمنية" !

أطلقت شركة "أبل" الأميركية تحديثا جديدا في سياق استجابة أمنية سريعة، يسعى إلى إحداث إصلاحات أمنية نصحت بها الشركة المستخدمين كافة.

وأطلق على التحديث الجديد في "أبل"iOS 16.5.1 (c).

وقالت الشركة إن تحديث الاستجابة السريعة الأمنية يقدم إصلاحات أمنية ونصحت أن ينجزه كل المستخدمين. ولم توضح الشركة ما هي المشكلات الأمنية التي يعالجها التحديث الجديد.

وكانت "أبل" قد أطلقت هذا التحديث، الاثنين، لكن سرعان ما سحبته بعدما اكتشفت أنه يسبب مشكلات في متصفح "سفاري" إذ لم يعد يدعم مواقع مثل "فيسبوك "و"إنستغرام" ثم جرى لاحقا حل المشكلة التقنية.

ولتنفيذ التحديث، على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم اختيار "عام" ثم صفحة (سوفت وير أبديت) ومن هناك يمكن تحميل التحديث.

ويأتي التحديث قبيل التحديث الكبير المرتقب في أجهزة "أبل" iOS 17 ، المتوقع في الخريف المقبل، ويتوقع أن يتضمن مزايا جديدة، بما في ذلك تعزيز أمن المتصفح "سفاري"، وإجراءات جديدة لحماية الأطفال.